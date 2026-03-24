油價還會再漲？雪佛龍CEO：伊朗戰爭的影響尚未完全反映

雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕石油巨頭雪佛龍（Chevron）執行長沃斯（Mike Wirth）週一（23日）表示，石油期貨市場尚未完全反映荷姆茲海峽關閉引發的供應中斷規模。

《CNBC》報導，沃斯在標普全球CERAWeek 會議上表示，荷姆茲海峽關閉的非常真實、實際的影響正在全球各地和整個體系中蔓延，沃斯認為，這些影響還沒有完全反映在石油期貨價格曲線中。

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美國總統川普（Donald Trump）週一接受《CNBC》採訪時表示，他致力於與伊朗達成協議，在這之前，川普與伊朗進行了會談，並稱對話富有成效。

受到美伊緊張局勢可能緩和的消息影響，週一國際油價暴跌超過10％，紐約西德州中級原油5月交割價收每桶88.13美元；布蘭特原油收每桶99.94美元。而8月交割的紐約西德州中級原油交易價格約每桶81美元，這表明市場認為未來幾週到幾個月內，供應中斷的情況將緩解。

然而，沃斯表示，市場交易是基於「主觀臆測」和「匱乏的資訊」。隨後提到，石油的現貨供應比期貨合約顯示的更為緊張，現在有很多石油和天然氣無法流入市場，與以往的情況相比，這次的實際供應確實有所不同。

沃斯指出，即使荷姆茲海峽重新開放，重建庫存也需要一定時間。戰前，全球約20％的石油供應經由這條連接波斯灣和全球市場的狹窄水道運輸，由於伊朗對商船的攻擊，導致油輪運輸量大幅下降。

由於無法透過荷姆茲海峽出口，波斯灣的阿拉伯國家生產商已經削減了產量。伊朗的飛彈和無人機攻擊也破壞了中東的能源基礎設施。沃斯表示，一些國家的政府也正在推行相關政策，要求國內儲存更多庫存，並減少出口。

沃斯直言，生產究竟能以多快的速度恢復正常，這是產業接下來必須要面對的不確定性因素，走出困境還需要一段時間。

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