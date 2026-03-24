劍指中國！美監管機構因安全疑慮 禁止進口外國製新型路由器

美國聯邦通訊委員會週一（23日）表示，將禁止所有外國製造的新型消費路由器進口。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦通訊委員會（FCC）週一（23日）表示，將禁止所有外國製造的新型消費路由器進口，這是出於安全考量，對中國製造的電子設備採取的最新打擊措施。

《路透》報導，根據估計，中國至少掌握美國家用路由器市場60％的市佔，這項裝置可以將WiFi網路分享給電腦、手機和智慧型設備。FCC最新的命令預計不會影響現有型號的進口或使用，但會全面禁止新型號。

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FCC表示，由白宮召集的一項審查認為，進口路由器構成「嚴重的網路安全風險」，可能被利用來立即、嚴重破壞美國的關鍵基礎設施。

報告稱，惡意行為者利用外國製路由器當中的安全漏洞攻擊家庭用戶、破壞網路、進行間諜活動和竊取智慧財產，並列舉了這些路由器在先前出現的「伏特颱風」（Volt Typhoon）、「鹽颱風」（Salt Typhoon）等重大駭客攻擊事件中所扮演的角色。

這項決定包括一項豁免條款，經五角大廈認定「不會造成不可接受風險」的路由器不受此限制。

美國議員先前曾對中國製造的路由器提出安全方面的擔憂，眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）對這項命令表示讚揚。

穆勒納爾指出，FCC和川普政府今天做出這項意義重大的決定，保護了美方免受中國持續不斷的網路攻擊，並明確表示這些設備應該被排除在美國的關鍵基礎設施外。穆勒納爾表示，路由器是保持所有人聯繫的關鍵，絕不允許中國技術成為其中的核心。

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