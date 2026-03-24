時尚感瞬間拉滿！優衣庫U全新系列7款必備單品1次看

優衣庫U全新系列7款必備單品，達人稱時尚感瞬間拉滿。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQL）U全新系列陣容強大，但琳瑯滿目的選擇可能會讓人難以抉擇，不過，日本時尚達人則精選了性價比超高，同時又百搭的7款必備單品，其售價最便宜只要1500日圓，而單價最高則是西裝套裝，售價也只要1萬1980日圓（約新台幣2396元），達人表示，今年春夏只要擁有這7款單品，時尚感將瞬間拉滿。

日媒報導，以下7款是達人認為優衣庫U 2026春夏系列必備的單品。

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▼短版罩衫

這款7990日圓（約新台幣1598元）翻領夾克是本季的流行單品，絕對是必備之選。這款外套的翻領設計能修飾臉型，輕鬆平衡整體造型，它百搭實用，適合各種場合，從約會到日常穿著都游刃有餘。版型寬鬆，衣長略短。袖子蓬鬆度恰到好處，打造出時尚的輪廓，對於想要入手時髦外套的人來說，這絕對是理想之選。

▼寬鬆版型外套 + 褶襉寬褲

寬鬆外套+褶襉闊腿褲西裝套裝，它的魅力在於極高的性價比，１套售價1萬1980日圓（約新台幣2396元），這套輕盈套裝採用棉和尼龍混紡布料，質地適中，略帶光澤，適合從春季到初秋穿著。外套長度略長，單扣設計更添現代氣息。褲子寬鬆的版型，讓整套服裝搭配起來輕鬆打造完整造型，是追求休閒時尚造型人士的理想選擇。

▼船長 Polo 衫

接下來要介紹的是售價3990日圓（約新台幣798元）船長款polo衫，它是１款非常百搭且易於穿著的單品，也是最容易融入衣櫃的polo衫款式之一。這款polo衫採用無扣的船長款設計，比一般polo衫更顯成熟穩重，且翻領上衣有修飾臉型的效果。

▼寬錐形牛仔褲

售價4990日圓（約新台幣998元）寬錐形牛仔褲，是本季最推薦的單品之一，優衣庫的牛仔褲一向品質上乘，這次更是做工精良。它採用經典的五口袋設計，細節之處，例如三重縫線，都無可挑剔。無論是布料還是做工，都達到了這個價位超乎想像的品質。褲型是略微彎曲的寬腳錐形，版型寬鬆適中，不會顯得臃腫，打造出勻稱的視覺效果，這條牛仔褲絕對值得擁有。

▼ 背心

背心今年非常流行，所以你肯定至少要入手１件。這件背心做工精良，價格僅1500日圓（約新台幣300元），著實令人驚喜。它速乾且富有彈性，穿著舒適。此外，略微加深的領口設計方便疊穿。纖細的包邊更顯優雅，雙縫線則保證了背心不易變形。

▼運動曲線褲

這款售價4990日圓的運動褲採用弧形剪裁，布料為透氣舒適布料，兼具舒適性和時尚感。彈性腰帶搭配抽繩，穿著舒適；直筒褲腳而非羅紋褲腳，避免了過於休閒的居家服風格。即使是平常不太喜歡穿運動褲的人，也能輕鬆駕馭，尤其適合想要為日常穿搭增添一些新意的人。

▼ 腰帶

最後，我想介紹一下這款2990日圓（約新台幣598元）的腰帶。它常常被忽略，但卻是一款非常實用的配件。這是1款時髦的窄腰帶，鉚釘點綴恰到好處。它的厚度和硬度都恰到好處，所以看起來並不廉價。把襯衫塞進褲子裡時，用它來做點綴也非常方便。

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