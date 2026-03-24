月退只有2.2萬！60歲男斷然退休「不悔」理由曝光。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕月退休金只能領11萬日圓（約台幣2.2萬）也不願再就業，日本1名60歲的單身男T先生（化名），因不想再過企業奴隸生活，於是斷然拒絕公司再就業，決定在60歲就徹底退休，由於提前退休，月退俸只剩11萬日圓，但他一點也不介意，因在工作期間，已存下8000萬日圓（約新台幣1600）的積蓄，且他認為，享受健康積極的「當下」，比退休金減少帶來的不便更為重要，況且身為單身無牽無掛的人，沒有義務留給任何人任何財產，專注於享受餘下的時光比什麼都重要。

日媒報導，６0歲的T先生說，「感覺每天都像星期天，但想做的事情太多，時間根本不夠用。」他獨自住在東京的1間出租公寓裡，過著無憂無慮的生活。

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他從大學畢業後就一直在一家中型製造企業工作，60歲時退休，並斷然拒絕了公司提供的再就業計劃。

T先生現在的生活確實無憂無慮、自由自在，每個季節，他都會去日本的溫泉度假勝地和著名景點短途旅行；工作日，他會在高爾夫練習場揮汗如雨；晚上，他會和朋友們小酌幾杯，享受比工作時更充實的生活。

「我再也不想回到那種企業奴隸的生活了，每天擠在擁擠的火車上，對那些無理取鬧的抱怨低頭忍耐。」 如今，T先生過上了自由自在的生活，不再受任何人的束縛，他的容顏比工作時年輕了許多。

T先生之所以有信心輕鬆拒絕再就業，是因為他多年來精心累積的金融資產，他將工作期間的積蓄與退休金加起來，目前擁有約8000萬日圓的金融資產，其中大部分資金自他30多歲起就每月持續投資。

「近年來市場波動較大，投資回報並不理想。但我以前也經歷過很多次這樣的時期，所以一點也不擔心。」儘管他每月都會提取固定金額用於生活開支，但由於多年的複利效應，他的總資產不僅沒有減少，反而還在穩步增長。由於沒有任何經濟壓力，T先生選擇60歲提前領取退休金。

儘管他每月領取的退休金將減少到約11萬日圓（約新台幣2.2萬），但他認為，享受健康積極的「當下」比退休金減少帶來的不便更為重要。 「身為一個單身無牽無掛的人，我沒有義務留給任何人任何財產。最終，我希望在銀行帳戶餘額歸零的同時，處理掉所有身外之物，結束自己的生命。」許多老年人都在為退休金而焦慮，而T先生憑藉穩固的經濟基礎，則專注於享受餘下的時光。

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