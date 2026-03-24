興櫃漲勢太驚人 「三太子」今起關緊閉

興櫃股票熱翻天，多檔股票被列處置股票。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕近期台股最火熱的市場不是上市或上櫃，而是興櫃，根據櫃買中心昨（23）日公告，即便昨日台股大跌，但仍有4檔興櫃股票被列為處置股票，分別是山太士（3595）、廣化（5297）、華鉬（6990）、天弘化（7742）。

這些個股漲幅有多誇張，先以股民俗稱「三太子」的山太士為例，去年4月初股價最低32元，昨天衝上1875元，成為興櫃股后，等於不到一年時間，股價大漲超過57倍，說是妖股也不奇怪。

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廣化今年3月10日股價不到29元，昨天收88.9元，短短9個交易日，大漲2倍；華鉬昨天股價大漲超過66%，漲到融斷，3月13日華鉬股價僅20.5元，昨天收在80元，短短6個交易日，大漲更將近3倍。

天弘化昨天一天大漲56%，收在141元，該公司股價3月12日僅收40.2元，7個交易日大漲2.5倍，漲幅同樣驚人。

這4檔個股處置期間從今日起至30日止，僅有5個交易日，興櫃處置股票類似全額交割股，證券商於投資人每日委託買賣該興櫃股票，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券，也就是說要買這些興櫃處置股票帳戶必須有足夠的錢，而不是T+2才付買進價金，藉此降低投資風險。

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