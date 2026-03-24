魏哲家狠酸中國機器人 許美華曝台積電實力「已經很客氣了」

反紫光奇遊團許美華指出，魏哲家21日關於半導體技術應用在機器人的每句話，都是業界公認的事實。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長魏哲家21日表示，中國一直弄機器人跳來跳去蹦蹦跳，「沒用，好看頭而已」，強調機器人大腦95%由台積電製造。反紫光奇遊團成員許美華指出，魏哲家在亞洲大學演講中，關於半導體技術應用在機器人的每句話，都是業界公認的事實。「魏哲家這樣講話，已經很客氣了。」

本月21日，亞大舉辦25週年校慶慶祝大會暨魏哲家名譽博士頒授典禮，由亞大創辦人蔡長海見證，亞大校長蔡進發頒發名譽博士並為魏哲家完成撥穗儀式，數位發展部長林宜敬也出席。

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許美華23日在臉書發布貼文稱，魏哲家講的是實話，只是透過他獨特的搞笑口吻說出來。許美華分析，中國機器人產業確實大幅領先，但主要集中在硬體製造；軟體方面，就如同魏哲家所言，需要一大堆感測器（Sensor）、資訊，讓機器人的大腦可以運作，可為我們服務，「大腦誰在做？95%是台積電在做」。

許美華說，這正是魏哲家敢於批評機器人跳來跳去「沒用」的原因。中國春晚機器人整齊畫一的跳來跳去，當然還是厲害的大工程，但就僅止於那些動作而已。消費者沒必要購買只會固定動作、跳來跳去的機器人。

許美華披露，中國機器人產業龍頭「宇樹科技」執行長王興興近日才發表了與魏哲家類似的言論，坦言目前機器人發展面臨關鍵挑戰，要讓機器人真正走入日常生活，仍需克服無法穩定理解複雜環境、動作控制精準度限制、軟體與硬體整合效率不足等問題。

許美華直言，「圈內人」宇樹科技執行長都認同魏哲家，結果一堆「路人小白」卻對魏哲家說三道四，批評魏哲家講話太囂張。「我就問，伊隆馬斯克（Elon Musk）講大話，說要做一個不用傳統無塵室，而且要從邏輯晶片一路做到封裝測試，外加記憶體都要自己來的晶圓廠，這些人怎麼不去說馬斯克很飄？」

許美華也說，自己很欣賞魏哲家直率又搞笑的講話方式。之前，因為輝達（Nvidia）經常更改對台積電的下單計畫，魏哲家就曾跟輝達執行長黃仁勳半開玩笑的抱怨：「你家人工智慧（AI）不是很厲害，能不能用你的AI，讓你的預報（Forecast）準一點？」

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