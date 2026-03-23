川普：美伊擬共同控制荷姆茲海峽 戰爭有望5天內結束

川普重申戰爭最快5天內結束。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普23日指出，在美國與伊朗雙方達成「主要協議要點」後，美國政府將在23日稍晚與伊朗領導高層會談。他提到，美國或許將與伊朗共同控制荷姆茲海峽，同時暗示，由於伊朗在戰爭中罹難的高層官員人數，伊朗已發生政權轉變。

福斯財經網（Fox Business）報導，川普23日在登上空軍一號前，對記者發表上述言論。他沒有透露參與會談的伊朗官員身份，但他說，他沒有與本月初正式就任伊朗最高領袖的穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）談話。

請繼續往下閱讀...

《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）指出，消息來源透露，伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）正主導與美國的會談。

川普說，「我們今天將聚會」。他表示，雙方將透過電話會談。他預測，如果雙方的交流「進展順利」，戰爭可能在未來5天內結束。

他說，伊朗要麼達成協議，「否則我們將繼續瘋狂轟炸」。

川普23日上午首次宣佈與伊朗進行會談，但遭到伊朗國家媒體否認。川普對記者駁斥該否認，表示一些伊朗官員不明就裡，因為伊朗通訊基礎設施不穩定。

路透報導，川普告訴記者，他的特使魏科夫和女婿庫許納22日晚間與一名伊朗高級官員進行了會談，並將於23日繼續會談。

他說，「我們進行了非常、非常有力的會談。我們將拭目以待。我們達成了重要的協議要點，可以說，幾乎所有方面都達成了共識」。他補充，「我只想說，我們很有可能達成協議」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法