川普：前一晚與伊朗官員會談 衝突最快5天內結束

川普堅稱與伊朗進行談判。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕福斯財經網（Fox Business）報導，在美國總統川普23日於社群平台發文表示，與伊朗領導高層進行「非常好」與「建設性的」談判後，隨即遭伊朗媒體否認，對此川普受訪表示，美國最近一次與伊朗的談判是在22日晚間，美方代表是特使魏科夫（Steve Witkoff）及其女婿庫許納（Jared Kushner）。

報導說，川普23日上午在宣佈與德黑蘭進行「建設性」會談後，隨即與福斯財經網主持人巴蒂羅默（Maria Bartiromo）談話，巴蒂羅默要求川普對伊朗媒體的報導進行解釋。

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巴蒂羅默說，「我剛剛與川普總統通話，他告訴我伊朗非常希望達成協議；他說談判一直在進行。我問，這場衝突還將持續多久？他說…5天停止或延後對電力基礎設施的襲擊。他說，或許將更快，但我還是訂了5天」。

巴蒂羅默接著說，「我問他對伊朗國家電視台指稱雙方沒有會談的說法有何反應？他說，他不確定他們指的是什麼，因為事實上，最近的會談就在昨晚，由魏科夫及庫許納與他們的官員進行」。

她補充，「當我詢問有關伊朗電視台說沒有發生會談時，他說，難以從那兒取得任何訊息，因為美國正炸毀他們許多基礎設施。所以他無法確定伊朗電視台說的是什麼，因為最近一次的談判就發生在昨晚，由魏科夫與庫許納主導」。

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