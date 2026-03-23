自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普：前一晚與伊朗官員會談 衝突最快5天內結束

2026/03/23 22:04

川普堅稱與伊朗進行談判。（法新社）川普堅稱與伊朗進行談判。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕福斯財經網（Fox Business）報導，在美國總統川普23日於社群平台發文表示，與伊朗領導高層進行「非常好」與「建設性的」談判後，隨即遭伊朗媒體否認，對此川普受訪表示，美國最近一次與伊朗的談判是在22日晚間，美方代表是特使魏科夫（Steve Witkoff）及其女婿庫許納（Jared Kushner）。

報導說，川普23日上午在宣佈與德黑蘭進行「建設性」會談後，隨即與福斯財經網主持人巴蒂羅默（Maria Bartiromo）談話，巴蒂羅默要求川普對伊朗媒體的報導進行解釋。

巴蒂羅默說，「我剛剛與川普總統通話，他告訴我伊朗非常希望達成協議；他說談判一直在進行。我問，這場衝突還將持續多久？他說…5天停止或延後對電力基礎設施的襲擊。他說，或許將更快，但我還是訂了5天」。

巴蒂羅默接著說，「我問他對伊朗國家電視台指稱雙方沒有會談的說法有何反應？他說，他不確定他們指的是什麼，因為事實上，最近的會談就在昨晚，由魏科夫及庫許納與他們的官員進行」。

她補充，「當我詢問有關伊朗電視台說沒有發生會談時，他說，難以從那兒取得任何訊息，因為美國正炸毀他們許多基礎設施。所以他無法確定伊朗電視台說的是什麼，因為最近一次的談判就發生在昨晚，由魏科夫與庫許納主導」。

相關新聞
川普：今晚與伊朗高層會談 5天內結束戰爭

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財