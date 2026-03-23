Google在台20週年點名「人才」關鍵 數位金卡助攻台灣全球搶才

台灣發展AI產業生態系高度重視人才與技術布局，「數位金卡」自2023年5月正式施行以來，申請案件已累積突破千件。（美聯社）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部數位產業署23日舉辦「數位金卡．來台不卡」推動成果記者會，對外揭示數位領域就業金卡近三年推動的階段性成果。

數位產業署副署長黃雅萍表示，「數位金卡」自2023年5月正式施行以來，申請案件已累積突破千件。隨著AI與數位科技需求持續升溫，未來申請量有望邁向2000件規模。政府亦透過持續宣傳與制度優化，提升國際能見度，吸引更多海外專業人才來台發展。

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從區域分布觀察，目前數位金卡持有人以美洲占比最高，約37%，其次為亞洲33%、歐洲26%；若進一步以國別分析，美國以約348件居冠，其次為印度72件、新加坡68件，為前三大來源國。

在人才專業領域方面，約六成集中於「軟體技術開發」，為最大宗；其餘則分布於數位科技內容產製或擴散（9%）、電腦程式設計（9%）、網路安全（6%）、無店面零售電子商務（5%），以及通訊電信（3%）、遊戲軟體（3%）、開源軟體（2%）、主機與網站服務及第三方支付（1%）等領域。 此一結構亦呼應台灣發展AI產業生態系重視的人才與技術布局，數位發展部指出，未來將持續引進並培育軟體技術相關人才，以強化整體產業競爭力。

在政策設計上，黃雅萍說明，數位領域就業金卡採跨部會審查機制，涵蓋身分、資格與專業能力三大面向。申請人須先經內政部移民署進行身分審查，再由勞動部等單位把關資格與法規，專業能力則由各機關進行認定，並完成護照驗證等程序後始核發金卡。此制度也鎖定具備國際經驗、能協助產業升級的專業人才，例如曾在台設立顧問公司、協助企業進行跨國技術整合者，皆為重點延攬對象。

此外，科技大廠Google今年在台深耕滿20週年，Google台灣人資長呂亞樵出席活動時也指出，全球對台灣科技實力的認知已相當明確，無須再多加證明。

她分析，台灣競爭優勢主要來自三大面向：首先是產業優勢，台灣在全球供應鏈與科技生態系中具關鍵地位，尤其在半導體、硬體製造與資通訊領域具有高度不可取代性；其次是基礎建設，穩固的工程與數位基礎為產業發展提供支撐；第三、也是最關鍵的「人才」的深度與多元性，多元背景有助於理解不同市場需求，進而打造具全球適用性的產品。

以Google為例，在台灣涵蓋雲端、資料中心、軟體與硬體開發等多元業務，對人才需求橫跨多個技術領域，目前僅數位領域就業金卡持有人，在Google體系內即已有約40餘人。

黃雅萍也提到，就業金卡有效期限為1至3年，期滿可申請延展，政府近年亦持續優化配套措施，包括開放持卡人眷屬隨行來台，提升整體生活與工作誘因，協助國際人才在台長期發展與落地。

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