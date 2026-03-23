智利櫻桃也要漸漸「脫中」！這國崛起成為鞏固高端市場地位

智利櫻桃出口有近90%出口到中國，然而，根據近幾個產季的數據顯示，這種歷史性的高報酬已成為過去，智利果農體會到，市場多元化變得愈發重要。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃出口近90%出口到中國，然而，根據近幾個產季的數據顯示，這種歷史性的高報酬已成為過去，智利果農體會到，市場多元化變得愈發重要，也不願意過度倚賴中國市場。南韓正崛起成為智利櫻桃重要的替代目的地，其特點是注重產品品質、貿易穩定且能創造可觀的回報。

儘管南韓在智利櫻桃出口總額中的占比仍然有限，但過去十年的發展表明，南韓在行業多元化策略中的地位日益穩固。

請繼續往下閱讀...

上個產季，韓國進口約130萬箱（每箱5公斤）智利櫻桃，僅佔智利櫻桃出口總量超過1%。儘管占比不大，但市場呈現持續成長態勢，櫻桃從產季初期就開始運輸（主要透過空運），一直持續到產季結束。

D-Quality Survey的亞洲及美洲區經理喬立歐·塔哥爾（Julio Ruiz-Tagle）表示，韓國的主要優勢不在於銷售，而在於其對品質的重視。「韓國市場規模較小，但要求更高。它的運作邏輯不同，產品卓越是參與競爭的最低要求」。

與其他亞洲目的地不同，南韓的商業結構高度組織化，而其他亞洲目的地則以更開放和不穩定的批發管道為主。塔哥爾補充道：「南韓市場更注重精品。品質一般的水果沒有市場；如果不夠優質，價值就會立刻下降。」

南韓市場的特點是消費者眼光挑剔、見多識廣且要求很高。在南韓，進口櫻桃被視為高端產品，其大小、硬度、甜度和外觀等屬性不僅受到重視，而且是決定購買決策的關鍵因素。

同樣，南韓水果進口公司OPM Chile的總經理帕特里西奧·博巴迪利亞（Patricio Bobadilla）強調，南韓市場的消費動態與中國截然不同。在中國，消費需求深受送禮文化的影響，尤其是在春節期間，而在南韓，消費主要受國內因素驅動。

博巴迪利亞解釋道：「這是一種家庭日常消費品，不太常用於送禮。這徹底改變了這種水果的營銷方式」。這種模式與南韓的人口結構有關。

南韓是世界上出生率最低的國家之一，導致家庭規模較小，通常只有兩到三人。因此，銷售形式也適應了這個現實：大約90%的水果都包裝在400至900克的小容器中。

另一個需要分析的點是定價。專家指出，南韓市場呈現有趣的組合：既有高品質標準，又對價格高度敏感。

智利櫻桃過度依賴中國市場已嚐到苦頭，今年2月初，根據廣州批發市場官網顯示，近3個月來，智利櫻桃價格跌幅達69%，已從每公斤150元跌至47元（約台幣686元至215元）；北京更低，每公斤下殺至45.2元（約台幣207元）。智利果農也轉向美國，對美出口已激增6成。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法