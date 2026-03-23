落實Run For Green！ 富邦金志工接力跑17公里送暖弱勢生

富邦金控「接力送暖跑出愛」活動，透過跑步與搭乘大眾運輸實踐低碳移動與綠色物流概念。（富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控20日攜手富邦慈善基金會舉辦「接力送暖跑出愛」公益送暖行動，結合「認一個希望 暖一個未來」圓夢計畫，透過金控「有志一同」公益平台號召30位富邦志工，以接力跑步搭配大眾運輸的節能減碳出行模式，走訪台北市6所學校，將孩子們許願的禮物送到手中，將公益關懷、員工參與與低碳永續具體落實。

富邦金控表示，為持續擴大公益參與及正向影響力，於2025年正式成立「有志一同」公益平台，整合集團志工資源，擴大號召同仁投入「環境、金融、陪伴、賽事」4大類志工服務，實踐「正向力量 成就可能」品牌精神。

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本次活動結合富邦慈善基金會「認一個希望 暖一個未來」圓夢計畫，此計畫自2013年聖誕節首次舉辦，至今已邁入第12年，總計圓滿了8萬9969位偏鄉經濟弱勢學生的願望，為他們學習成長的道路增添一份溫暖。此圓夢計畫多年來一直由富邦集團員工鼎力支持，同仁們也以能當孩子們的圓夢小天使為榮，願望年年都被超額認領。

2026年共有399所學校提出申請、累計8088個願望，在富邦同仁踴躍參與下，最終募集達成率高達138.8%。本次「接力送暖跑出愛」活動特別挑選台北市6所學校，讓志工有機會親手將圓夢禮物交到孩子手上，並鼓勵他們以正向積極態度面對學業及生活的挑戰。

20日上午7時，30位富邦志工自南京復興站出發，依序前往內湖國中、東湖國中、吳興國小、新興國中、北投國中及新民國中，完成總計約17公里的接力送暖任務。其中，17公里諧音「一起」，富邦志工抵達各校後接收代表該校的「愛心拼圖」，並在終點站新民國中完成拼圖合體，為本次送暖行動畫下溫暖句點。

富邦金控自2021年起推動的「Run For Green 」倡議計劃，則將生硬的減碳議題與生活結合，運用「你跑步，我種樹」的機制，讓永續議題更親民。本次「接力送暖跑出愛」活動，亦落實「Run For Green」精神，由志工透過跑步與搭乘大眾運輸完成6校送暖任務，並邀請蓋亞汽車出動電動運具載送禮物，實踐低碳移動與綠色物流概念。而「接力」則串聯每一位參與志工，象徵愛心在每一次交棒中持續延伸。

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