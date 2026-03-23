在美上市股價低迷 Grab仍逆勢想吃掉FoodPanda

Grab在美國上市5年多以來，股價表現低迷，累計下跌69.9%，但仍逆勢想收購Foodpanda台灣股權。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕東南亞外送及叫車服務巨擘Grab宣布，已與德國Delivery Hero達成協議，將收購Foodpanda台灣股權。不過，根據Grab向美國證券交易委員會（SEC）最新申報資料，其最大股東就是2024年併購Foodpanda不成的Uber Eats，第6大股東則是中國叫車服務商滴滴出行。

Grab是馬來西亞出生的富商陳炳耀於2012年創辦的行動應用程式（App），該App連結乘客和司機，提供載客車輛租賃及即時共乘的服務。乘客可以透過傳送簡訊或是使用App來預約這些載客的車輛，還可以追蹤車輛的位置。目前Grab在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨等8個市場提供叫車、食品和雜貨配送、以及金融服務。

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2017年7月，Grab獲得25億美元融資，其中，軟銀集團旗下SB投資顧問和滴滴出行共同出資20億美元，其餘5億美元由豐田汽車出資，幫助Grab加大抵禦來自Uber的競爭。

2018年3月，由於在東南亞市場不敵Grab，為了避免虧損擴大，Uber同意將其印尼、新加坡、馬來西亞等東南亞業務出售予Grab，出售後Uber當時取得Grab共27.5%股權。同年5月，Grab成立Grab Food，開始提供網路訂餐外送服務。此後，Grab又獲得軟銀集團多輪融資，並於2020年12月2日以每股11.01美元在美國納斯達克交易所上市。

Grab 在東南亞擁有領先的市占率，89%的營收來自其核心業務：叫車和送餐，核心業務強勁成長帶動年度交易用戶數突破1.29億。儘管如此，自Grab在美國上市5年多以來，股價表現低迷，累計下跌69.9%。

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