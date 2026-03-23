Grab出價6億美元接手foodpanda台灣 Uber Eats「這樣說」

Grab以6億美元接手foodpanda台灣，對此，Uber Eats回應指出，此交易再次印證台灣外送市場的成熟度與長期發展潛力。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Foodpanda母公司德商Delivery Hero今（23）日宣布，已與東南亞叫車與外送平台Grab簽署協議，擬以6億美元（約新台幣192億元）現金出售其台灣外送業務，未來將由Grab接手營運，此項交易仍須經公平會等主管機關審查核准，預計將於2026年下半年完成審查流程。

此次交易也讓台灣外送市場再度成為競逐焦點。事實上，2024年Uber Eats曾計畫以9.5億美元收購foodpanda台灣業務，但最終因監管與市場競爭等因素宣布終止交易。

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對於此次Grab入局，Uber Eats也回應表示：「此一交易案驗證了台灣外送市場的成熟度與長期發展潛力。Uber Eats始終致力於透過科技創新，為消費者、合作商家及外送合作夥伴創造價值。我們相信良性競爭能推動產業進步，並激勵我們持續深耕台灣，提供更優質且可靠的服務體驗。」

在交易完成前，foodpanda表示將維持既有營運模式不變，所有服務、消費者權益、合作商家關係及外送夥伴合作機制均不受影響。公司強調，未來仍將以維護用戶、商家與外送夥伴權益為優先，持續提供穩定且高品質的外送服務。

隨著國際平台持續加碼布局，台灣外送市場競爭版圖正加速重塑，此次Grab收購案能否順利通過監管審查，將成為產業界關注焦點。

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