投信：今年出口年成長22.2％ 經濟正處於高檔熱絡

我國製造業採購經理人指數（PMI）2月達58.5%，連續五個月維持擴張，顯示產業需求持續增溫。圖為桃園國際機場。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕在全球科技浪潮推動下，台灣經濟展現亮眼表現。製造業採購經理人指數（PMI）2月達58.5%，較上月上升1.3個百分點，連續五個月維持擴張，顯示產業需求持續增溫；尤其，新增訂單與生產指數保持高檔，反映企業對未來市場的信心。

永豐投信表示受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求，台灣1月出口金額達657.6億美元，創下歷年單月新高，較去年同期大幅成長69.9%，並已連續27個月呈現正增長。資通與視聽產品出口達287.1億美元，年增率高達1.3倍；電子零組件出口亦達223.6億美元，年增率近六成，凸顯台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位。

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主計總處更預估2026年全年出口年成長率將躍升至22.22%，為產業前景注入強勁動能。國發會公布的景氣對策信號綜合判斷分數亦於1月升至39分，景氣燈號連續兩個月亮起紅燈，顯示台灣經濟正處於高檔熱絡階段。

「永豐永豐基金」研究團隊指出，基金投資配置緊扣人工智慧與高階科技產業鏈，前四大持股包括AI高階晶片：台積電、散熱：高力、PCB供應鏈：尖點、ABF載板：欣興。皆屬於AI相關供應鏈的核心環節。隨著全球AI需求持續擴張，台灣在國際科技供應鏈中的地位愈加重要，基金之投資布局策略亦因此受惠。此策略不僅掌握全球科技趨勢，也能在出口動能持續攀升的環境下，凸顯基金在產業鏈核心環節的投資優勢。

自成立以來，「永豐永豐基金」累積報酬率表現如表一。研究團隊強調，隨著AI、高效能運算及雲端應用需求持續擴張，永豐永豐基金之投資策略將持續優化投資組合，以期創造長期價值。憑藉精準的產業配置與投資策略，永豐永豐基金可望成為投資人在2026年投資規劃的重要選擇之一，惟投資人仍應評估經濟市場狀況及自身風險承受度。

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