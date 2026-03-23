反駁川普！伊朗媒體否認與美溝通 油價重新站上100美元

布蘭特原油期貨重新站上100美元。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，在美國總統川普23日表示，在與德黑蘭進行「富有成效的對話」後，將下令延後攻擊伊朗的發電廠與能源基礎設施，油價應聲暴跌逾13%，每桶跌破100美元。然而伊朗媒體Fars通訊社隨後否認說，伊朗並未與美國直接溝通，或透過中間人溝通，油價再度突破100美元

報導指出，川普在社群平台「真實社群」發文說「我很高興地報告，在過去2天，美國和伊朗就徹底解決我們在中東的敵對行動，進行非常良好且富有成效的對話。鑑於這些深入、詳細及具有建設性的對話基調和氛圍，以及本週將繼續進行的對話，我已經指示美國戰爭部暫停對伊朗發電廠和能源基礎設施的一切軍事打擊，為期5天，但前提是正在進行的會議和討論取得成功。」

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然而伊朗Fars通訊社報導，川普在得知伊朗將攻擊中東地區所有發電廠，以報復美國的攻擊後退縮了。

油價24日如洗三溫暖，在台灣時間晚間7時左右，布蘭特原油期貨重挫15%或17美元，每桶報96美元的盤中低點，西德州中級原油期貨下挫13.5%或13美元，每桶報85.28美元的盤中低點。在川普發表此言之前，布蘭特一度漲至113.34美元、西德州中級原油每桶達99.02美元。

然而在伊朗強硬回應川普發文後，布蘭特原油跌幅縮小至7.2%，每桶報104.1美元，西德州中級原油下跌7.8%，每桶報85.28美元。

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