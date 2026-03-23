經部推動設計加值帶動產業創新 創造9億元產值

愛烙達透過設計導入燃燒技術，開發兼顧空間美感、安全性與低碳排放的火焰情境裝置商品，成功藉由設計從傳統五金製品邁向國際高端設計家具市場。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助企業開發設計創新產品及服務，經濟部產發署自2023年起推動「設計驅動產業創新」計畫（Industrial Design-Driven Innovation, IDDI），帶動企業由「製造導向」轉型為「設計與創新導向」，以帶動109家企業參與，累計榮獲包括紅點設計獎、iF設計獎、日本 GOOD DESIGN AWARD在內的23項國際標竿設計大獎，整體累積帶動企業設計投資超過新台幣4億元，創造約9億元產值，展現設計導入對企業創新與市場拓展的具體效益。

產發署今「經濟部推動設計驅動產業創新 成果獲國際設計大獎肯定」記者會。產發署指出，IDDI截至目前累計已協助109家企業參與，包含61家設計服務業與48家製造業，並已在德國 Red Dot 紅點設計獎、iF設計獎、日本 GOOD DESIGN AWARD、義大利 A'Design Award、美國 MUSE DESIGN AWARD，累計榮獲23項國際標竿設計大獎。

請繼續往下閱讀...

產發署指出，IDDI計畫推動至今，同步帶動329家設計公司參與跨領域設計合作，也使24家製造業原本沒有設置設計單位，開始在行銷或研發部門下新設設計組織，也帶動參與計畫企業共新聘269位設計人才、21家企業建立新品牌，並開發476項新產品或新服務。整體累積帶動企業設計投資超過新台幣4億元，創造約9億元產值，展現設計導入對企業創新與市場拓展的具體效益。

獲得國際設計大獎的產品案例中，板金製造商台華精技過去以OEM代工為主，透過導入數位設計協作工具與客戶即時溝通，並開發兼具功能與設計美學的公共家具系列 「PEROVIA曜原家具」，榮獲2025 MUSE設計獎、倫敦設計獎、羅馬設計獎與法國設計獎等多項國際獎項肯定，提升板金製造附加價值。

愛烙達公司由傳統五金製品邁向高端設計家具市場，將火焰燃燒技術與產品設計整合，開發以生質酒精燃料為能源的潔淨火焰家具與火焰情境裝置產品，兼顧空間美感、安全性與低碳排放，相關產品榮獲2024 iF設計獎與日本GOOD DESIGN AWARD肯定，目前產品已銷售至德國、荷蘭、北歐、日本等市場，累積出口金額約新台幣8000萬元，近期更受邀參與米蘭設計週發表計畫衍生商品「HALO系列」火焰情境裝置商品（與Hsiang Han Hsu設計合作）。

優織隆企業與屏東九如農會合作「鳳梨葉自動化取纖」技術，並整合下游紡紗廠創新研發出環保紡織材料「PALF鳳梨葉纖維」，不僅具備透氣、天然抗菌與抑臭等特性，亦降低碳足跡與用水量，相較棉織品碳足跡降低至少50%，用水量減少至少97%，為全球紡織產業提供環保與循環經濟的創新解方，相關產品先後榮獲2024 iF設計獎，2025年更奪下聯合國 UNSDG SiAC春季峰會的「Performance Award」國際大獎，去年相關產品營收突破新台幣1200萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法