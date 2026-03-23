中東局勢動盪引供料疑慮 經部啟動4大物資監控措施

伊朗戰事延燒，卡達天然氣公司宣布停產液化天然氣及其副產品。（法新社檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕近期中東局勢動盪，引發產業對於半導體製程所需氦氣、石化原料及下游產品供應與價格波動的疑慮，經濟部宣布啟動「物資監控與因應機制」，包括協調石化大廠優先滿足內需、請業者合理反映成本、嚴防惡意囤積及哄抬物價，以及情勢追蹤與供料調度等四項措施。經濟部表示，現階段以「優先穩定國內供應、降低產業衝擊」為核心目標，籲請國人及企業安心。

經濟部部長龔明鑫今（23）日主持「中東戰事對國內石化原料及下游產品之影響」會議，邀集產發署、能源署、商業署及中油公司等相關單位研商對策。針對中東戰事引起產業疑慮氦氣等原料的供應，經濟部今宣布啟動物資監控與因應機制。

請繼續往下閱讀...

氦氣供應方面，經濟部表示，過往因價格因素多自卡達進口，經與國內三大氣體供應商確認，目前可由美國替代進口，整體供應量無虞。此外，汲取2021年氦氣短缺經驗，國內半導體大廠多已建置循環回收系統，有助提升供應韌性。

石化原料方面，經濟部表示，針對仰賴中東進口的甲醇、聚乙烯及聚丙烯等材料，經濟部協助業者拓展替代進口來源，例如甲醇改由美國、馬來西亞及汶萊等地供應，以分散供應風險，此外亦將盤點國內業者餘裕庫存，視需求適時進行跨企業調援。

下游民生所需的塑膠用品部分，經濟部表示，目前零售通路庫存充足，供貨正常。針對部分曾因市場因素減產的塑膠包材業者（如塑膠袋、膠膜及容器等），經濟部確認其產線量能完備，已協調業者視市場需求隨時協助恢復生產，確保民生供應鏈穩定。

經濟部表示，將透過跨部會協調、產業合作及即時應變作為，優先保障國內供應鏈基本運作，確保關鍵原物料穩定供應與價格合理，並持續推動四項措施，以減輕石化及下游產業衝擊。

一、協調石化大廠優先滿足內需：已協調石化大廠優先供應國內市場，盡力滿足中小企業及民生消費下游需求，降低國際貨源變動對國內供應鏈的影響。

二、籲請業者合理反映成本：針對使用既有合約價或既有庫存原料生產之產品，籲請業者應以合理價格供應市場，切勿因預期心理而調漲價格，以共同維護國內物價穩定。

三、嚴防惡意囤積及哄抬物價：請上游大廠督促其下游中盤商不可有異常採購囤貨及延後出貨的情形，呼籲企業理性採購，以維持市場秩序並穩定民生物價。

四、情勢追蹤與供料調度：與業者保持密切聯繫，針對原有穩定石化料源而發生缺料的製造業者，可透過經濟部成立的專線電話協助媒合（02-2701-1669轉105~107）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法