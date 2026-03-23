豐興盤價續漲！鋼筋上調300元、廢鋼揚升200元

法人表示，近日鋼價上漲的主要動力之一包括中東衝突導致能源價格飆升，直接墊高鐵礦砂與廢鋼的進口成本。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中東戰火引發國際能源部分斷供恐慌，石油、天然氣等原物料價格一飛沖天，連帶影響全球鋼鐵市場，電爐大廠豐興（2015）今天公告本週盤價，廢鋼收購價每公噸上調200元，鋼筋基價每公噸上調300元，型鋼牌價維持上週水準。

豐興調整盤價之後，本週廢鋼收購價每公噸9400元，鋼筋基價每公噸1萬8300元，型鋼牌價每公噸2萬4000元。關於國際原料行情，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週上漲至每公噸350美元（約新台幣1.12萬元），美國貨櫃廢鋼本週上漲至每公噸340美元（約新台幣1.09萬元），澳洲鐵礦砂上漲至每公噸110.9美元（約新台幣3562元）。

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法人表示，近日鋼價上漲的主要動力之一包括中東衝突導致能源價格飆升，加上重要航道事故風險劇增，導致海運費率顯著上漲，直接墊高鐵礦砂與廢鋼的進口成本。此外，中國政府對抗產業內捲的政策，以及當地季節性回補庫存，都對鋼市價格形成支撐。

法人認為，今年以來鋼鐵價格上漲的原因還包括歐盟碳邊境調整機制正式進入「收費期」，讓「碳成本」變成鋼鐵報價的一部分。此外，市場原本預期美國聯準會（Fed）在 2026 年會持續降息，這有利於大宗商品價格走揚。但近期通膨與地緣政治因素讓降息節奏出現變數，美元的震盪也讓鋼價在衝高時面臨壓力。

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