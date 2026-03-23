中東戰爭墊高成本 茂生農經：產品將適度漲價反映

茂生農經（1240）今天召開法說會，茂生農經表示，2月底爆發的美以伊戰爭，推升國際油價及大宗原物料價格大漲，對飼料與食品產業成本帶來壓力，產品售價可能適度反映成本變動。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕茂生農經（1240）今天召開法說會，茂生農經表示，2月底爆發的美以伊戰爭，推升國際油價及大宗原物料價格大漲，對飼料與食品產業成本帶來壓力，產品售價可能適度反映成本變動。

茂生農經去年合併營收達27.4億元，稅後淨利2.15億元，每股盈餘4.86元， 創下歷史新高，董事會決議每股配發3元現金股利及0.5元股票股利 。

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茂生農經表示，國際情勢仍具不確定性，公司已透過提前採購及深化垂直整合策略，有效降低衝擊，維持營運穩定，並將透過飼料、養殖、蛋品加工與通路的完整鏈結，提升營運綜效，穩步推動營收與獲利成長。

農業部於2月公告擴大洗選蛋政策，達一定規模連鎖餐飲、早餐及烘焙業者使用洗選鮮蛋要有噴印日期來源，帶動洗選蛋的需求，茂生農經指出，此政策將為營運帶來正向動能，促進市場需求穩定成長。

子公司茂生食品深耕洗選蛋市場，產品已進入各大通路及連鎖餐飲體系，旗下「富翁牌」雞蛋廣受市場肯定，公司推出洗選蛋禮盒、蛋捲及鐵蛋滷蛋等多元產品，透過公司網站、電商平台、團購直接服務消費者，提升品牌知名度。

同時，逐年擴大契作畜牧場以穩定蛋源，並持續開發多樣產品組合，推動蛋品異業合作與深加工應用，增加產品附加價值；在畜產養殖方面，茂生農經持續發展有色雞與豬隻養殖業務，以滿足民生基本需求。

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