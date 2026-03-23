台灣東洋佐劑流感疫苗，適用年齡下修至50歲。圖為台灣東洋總經理侯靜蘭。（東洋提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣東洋藥品（4105）今（日）宣布，公司代理的國際疫苗大廠CSL Seqirus的「佐劑流感疫苗」，經衛福部食品藥物管理署核准，適應症由原本65歲以上成人使用，新增擴大至50歲以上族群。台灣東洋表示，先進國家熟齡族群接種「佐劑流感疫苗」已逐漸成為趨勢，隨適用年齡層下修，除了回應熟齡族群的健康防疫需求，也同步擴大東洋流感疫苗的市場基礎，可望為營運再添成長動能。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，「佐劑流感疫苗」早在2004年即在英國取得65歲以上成人接種的藥證許可，並於2023年獲歐盟核准將適應症擴及至50歲以上成人。而台灣東洋在2023年引進「佐劑流感疫苗」並取得65歲以上成人使用之適應症，同步提供國際最新臨床與實證資料供食藥署審查，順利在今年將英國生產的「佐劑流感疫苗」適應症下修擴大至50歲以上族群。

請繼續往下閱讀...

侯靜蘭強調，此舉不僅協助台灣接軌國際標準、落實分齡接種的全球趨勢，也回應台灣人口結構的快速變遷，除了希望降低熟齡族群重症風險，也盼提供更多元的流感疫苗新選擇。

侯靜蘭表示，台灣東洋除了癌症、抗生素領域長期獲國內醫療院所肯定外，近幾年耕耘的優質疫苗品牌也逐漸獲政府與社會信賴。例如自CSL Seqirus代理、德國生產的「細胞流感疫苗」已連續6年獲疾管署納公費疫苗名單；英國生產的「佐劑流感疫苗」也在今年首度參與疾管署20萬劑的公費招標，象徵台灣東洋在國家公衛體系的角色更加明確外，也替台灣寫下亞洲第一個將加強型流感疫苗納入公費體系國家的里程碑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法