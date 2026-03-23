第2戶房貸提升至6成遭批「看得到、吃不到」 政院：持續觀測市場動態

政院官員僅表示，政府將持續觀測市場動態，確保信用資源優先支應自住所需，保障民眾居住權益。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕房貸總量管制未鬆綁，房市仍受到「緊箍咒」壓抑。房仲公會全聯會理事長王瑞祺直言，第2戶房貸從5成提升至6成，只是「象徵意義大於實質效益」，若總量管制未解除，房市買賣動能仍不足。對此，政院官員僅表示，政府將持續觀測市場動態，確保信用資源優先支應自住所需，保障民眾居住權益。

央行於19日理監事會議後宣布，將全國自然人第2戶購屋貸款最高成數由5成調升至6成。不過，房仲公會建議第2戶房貸回到8成。有房產業者認為，各部會可以坐下來協商，研擬出自住換屋民眾比照新青安，排除在房貸總量管制內，讓自住的換屋民眾能夠順利換屋申貸。

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對此，官員表示，為避免信用資源過度集中房市，影響金融穩健及產業發展，政府持續調整選擇性信用管制，政策自實施以來已見成效。在此基礎上，為進一步兼顧民眾因居住空間、家庭人口變動而生的換屋需求，中央銀行已適度調整第2戶購屋貸款成數至6成。政府將持續觀測市場動態，確保信用資源優先支應自住所需，保障民眾居住權益。

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