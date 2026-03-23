Grab股東有中資滴滴出行 投審司：尚未收到Grab收購foodpanda申請案

Grab股東包括Uber及中國最大叫車平台「滴滴出行」（見圖）。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕東南亞配送龍頭Grab宣布將以6億美元（約台幣192億元）收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，Grab股東包括Uber及中國最大叫車平台「滴滴出行」，該案被外界質疑是Uber繞道擴張台灣市場，也疑慮其中資成份與資安管理問題。經濟部投審司表示，目前尚未收到申請案，股東結構需待送件後才審查。

經濟部投審司發言人蘇琪彥受訪指出，目前尚未收到Grab收購foodpanda申請案，須待公司送件後才能針對上層股東結構進行審查。

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至於Grab中資比例，蘇琪彥表示，Grab是已在美國上市的跨國公司，其股東包括中資滴滴先行，滴滴出行（DiDi）應是Grab早期的投資者，中資比例尚需待案件進來後才能進行詳細的資料審查。

談及中資企業如何認定，投審司說明，一是在中國地區的人民、法人團體或其他機構，二是中國地區人民、法人團體或其他機構經由第三地區公司來台投資者；第三地區中商企業認定標準為中商直接投資或間接持有第三地區投資公司股份或出資總額逾30%，或是中商對該第三地區公司具有控制能力。

Grab總部位於新加坡，已在美國納斯達克（NASDAQ）上市，主要股東包括軟銀集團、優步 （Uber）、豐田汽車及中資企業滴滴出行 （Didi Chuxing）等；除Grab有中資疑慮，此案也被外界質疑是Uber「繞道擴張」台灣配送市場。

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