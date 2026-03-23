想抽「TEAM TAIWAN」球衣 6月底前股東會多使用電子投票

集保結算所23日舉辦「股東會紀念品電子化服務（eGift） 」上線發表會。圖右四為集保董事長林丙輝、右五金管會主委彭金隆、左四為中職會長蔡其昌。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣股務數位轉型迎來最後一哩路!集保結算所今日舉辦「股東會紀念品電子化服務（eGift）」上線發表會，集保結算所董事長林丙輝表示，eGift服務是落實普惠金融與打造數位服務的重要里程碑，集保透過與發行公司、股務單位與eGift業者的深度合作，不僅解決股東排隊領取紀念品的奔波之苦，更協助企業大幅降低物流與人力成本。

為了回饋廣大股民並鼓勵數位參與，集保結算所今年特別祭出總價值高達1,300萬元、總數超過5萬份的eVoting及eGift千萬好禮抽獎活動，凡符合條件的仟股股東，於3月23日至6月30日期間，透過「集保e手掌握」或證券商APP完成電子投票且未交付委託書，即可參與抽獎。這次抽獎，其中最引人注目的是百件最夯「TEAM TAIWAN」應援球衣，另外還有日本來回機票等。

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今日以中職會長身分出席的蔡其昌致詞時指出，歡迎上市櫃公司跟中職合作，如果股東會紀念品想來一點中職色彩，歡迎來找中職授權，中職可以客製化產品、擴大異業合作。

金管會主委彭金隆表示，台灣上市櫃、興櫃公司股東會電子投票比率已超過6成，但725家有發紀念品的公司，電子投票比重僅2.5%，顯然還有很大的空間，金管會鼓勵股東多使用電子投票，可以減少碳排放；集保也鼓勵未來有更多發行公司加入eGift服務，共同打造高效永續的綠色股東會，更可於ESG評鑑額外獲得總分加分的獎勵。

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