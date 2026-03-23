亞幣齊跌！新台幣連3黑，收32.09元創近11個月新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊戰事進入第四周，局勢仍未見降溫，市場避險情緒持續升高，在美元走強以及外資熱錢大舉匯出下，台北股匯市同步重挫，台股收盤大跌逾800點，新台幣兌美元匯率盤中最低下探至32.196元。儘管尾盤在央行調節下，貶幅略為收斂，但終場仍收在32.092元，重貶1.22角，匯價連3黑，並創下去年5月初以來、近11個月新低，成交量放大至35.15億美元。

美國總統川普於美東時間21日晚間8點對伊朗祭出48小時最後通牒，要求限期開放荷莫茲海峽航道，否則將鎖定伊朗發電廠發動軍事打擊。隨著期限逼近，美、伊雙方態度未見軟化，市場恐慌情緒迅速蔓延，亞洲股市週一率先重挫，台股終場大跌821.38點，收在32722.50點，三大法人合計賣超達1046.27億元，其中外資賣超高達839.22億元。

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在外資大舉賣超、資金持續匯出下，新台幣面臨沉重貶值壓力，開盤不久即跌破32元整數大關，午後最低觸及32.196元，連續失守32元與32.1元關卡。

主要亞幣走勢亦同步走貶，其中，韓元兌美元匯率貶破1500大關，創下金融海嘯以來新低；日圓兌美元匯率則持續徘徊在150、160低檔附近；離岸人民幣亦貶破6.9兌1美元。

匯銀主管指出，由於新台幣上週盤中已兩度跌破32元整數關卡，今早在美元轉強、外資熱錢一面倒匯出下，31字頭失守並不意外，儘管央行已加大調節力道，但不會死守某特定價位，只會減緩市場波動。

整體而言，除非中東情勢明顯降溫、外資資金回流，新台幣短期仍難擺脫弱勢格局。在貶破32元整數關卡後，下一步恐回測32.3元價位，預期短線將於31.9元至32.3元區間偏弱震盪。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數大漲0.52%、韓元下殺1.22%、日圓重挫0.82%、新幣大貶0.43%，相較之下，台幣貶值0.38%，在主要亞幣貶幅僅大於人民幣的0.35%，顯示央行調節已發揮一定穩定效果。

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