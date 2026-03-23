因應記憶體大漲！華碩：台灣第2季PC調漲25-30％

華碩今日發表全新ASUS Zenbook A16，攜手高通與微軟共同亮相；為因應記憶體漲價缺貨，華碩第二季將針對PC進行調漲。（華碩提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕由於DRAM記憶體價格持續飆漲，SSD固態硬碟、CPU（處理器）亦漲價缺貨，NB品牌大廠華碩（2357）旗下華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，近來記憶體漲幅相當可觀，以倍數跳增，全球各PC與NB品牌均有調漲壓力，也陸續進行漲價，第二季華碩台灣PC及NB將調漲25至30%，各機種漲幅不一，為因應快速變動的成本，在商用市場已停止接收以年或月為單位的長期訂單，改接短期訂單。

廖逸翔表示，全球PC品牌廠皆面臨記憶體、SSD、CPU漲價及缺貨的壓力，DRAM及SSD的漲幅最為劇烈，以「倍數」計算，例如32GB DRAM價格從去年的3000多元，預計第二季可能飆漲至近2萬元，由於消費者預期PC漲價，第一季已出現提早採購的熱況，因調漲效應，第一季PC的平均單價（ASP）年增15%，出貨量亦較去年同期成長，呈現淡季不淡，預估華碩台灣上半年PC市場出貨量年增率將有兩位數，包括消費性與商用市場皆可成長；此外，記憶體廠商最近除了通知相關廠商第二季調漲，第三季也有調漲的可能，預估全年PC的ASP年增率可能達到30%。

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