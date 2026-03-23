不動產放款創新低 金管會：不會造成房貸限制

根據統計，不動產放款比創新低，銀行業者強調，額度充足，但民眾仍喊貸不到。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會官員今天表示，《銀行法》第72條之2排除新青安貸款後，八大公股行庫已經多出1500億元的房貸額度，不動產放款比率，已創近15年新低，因此，「應該不會造成銀行辦理房貸的限制」；不過，市場人士表示，銀行房貸資源仍受到「兩大緊箍咒」限制，一個是《銀行法》第72條之2，一個是央行的總量管制、也就是集中度控管。

中央銀行日前宣布，將自然人第2戶購屋貸款成數上限，由5成調高至6成，並自3月20日起實施，釋出房市「微鬆綁」訊號。然而市場卻傳出不少民眾面臨「看得到、吃不到」的情況，顯示實際房貸取得，仍受限於銀行放款機制與監理規範。

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央行表示，此次調整主要回應民眾自住需求，但仍強調屬「適度微調」，不宜大幅放寬，以避免房價上漲預期再起，影響房市「軟著陸」進程。

不過，市場人士指出，即使政策放寬，銀行房貸資源仍受到「兩大緊箍咒」限制。首先是《銀行法》第72條之2，規範銀行不動產放款占總放款比率上限；其次、則是央行持續執行的不動產授信總量管制，也就是集中度控管，這使銀行須審慎分配房貸額度。

2025年9月已將「新青安貸款」排除在《銀行法》第72條之2計算範圍之外，為銀行釋出空間。以八大公股行庫為例，已增加約新台幣1500億元房貸承作額度；截至2026年1月底，36家本國銀行不動產放款比率平均降至25.29%，創近15年新低，「顯示法規面壓力已有緩解，應該不會造成銀行辦理房貸的限制」。

不過，有業界人士直言，真正影響民眾貸款額度多寡，仍在於銀行端的「實務審查」；包括鑑價保守、貸款成數內控、以及總量控管下的額度分配等，都可能使名義上「6成房貸」難以完全落實；有業者指出，目前銀行多採較保守估價策略，使實際可貸金額被壓縮，跟真正能夠動用的貸款金額會有落差，也使得政策效果打折。

此外，央行統計，不動產貸款集中度雖已從2024年高點回落，但仍未達政策目標，相關單位也持續進行滾動式檢討；換言之，短期內，信用管制不會大幅鬆動。整體而言，此次「微」鬆綁第2戶房貸成數，但房貸總量限制未開， 被視為「政策轉向的試水溫」，但在銀行法規、總量控管等因素來看，市場資金仍偏吃緊。

在總量管制下，即使額度被釋出，撥款仍可能需要3個月以上的時間；政府若未進一步放寬相關配套，或提高銀行放款意願，市場房貸額度吃緊的狀況，仍難明顯改善。

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