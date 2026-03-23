天能綠電、台普威小金雞登場 雲豹能源看好今年營收續成長

天能綠電、台普威小金雞登場，雲豹能源看好今年營收持續成長。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）今（23）日召開法人說明會，由雲豹能源總經理趙書閔、副總譚宇軒、永續長暨發言人張建偉率領子公司天能綠電（7842）總經理唐亞聖以及台普威能源總經理馮浩翔共同出席，雲豹能源總經理趙書閔表示，隨天能綠電與台普威能源將於第二季分別邁入上櫃與興櫃里程碑，預估資本市場與營收成長也同步推進，看好營運持續成長。

雲豹能源去年營收74.69億元、年增96.9%，創歷史新高，其中儲能與綠電交易為主要營收雙引擎。趙書閔指出，天能綠電去年以轉供電量近4.2億度穩居國內民營售電龍頭，未來3年交易量可望維持高成長趨勢、持續擴大市占率；至於台普威去年日本儲能業務營收達7.59億元、占集團全年營收約一成，成為海外營收核心來源，隨日本儲能業務逐步放量、東南亞案場陸續進入認列，預估今年雲豹整體海外營收占比將成長達20%至30%。

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趙書閔指出，雲豹能源十週年正式邁入3.0進化階段，將以「分散式創能滿足AI電力需求」與「多元永續循環方案協助企業ESG經營」為兩大戰略支柱。在分散式創能方面，集團將啟動固態氧化物燃料電池（SOFC）發電系統項目，今年將逐步啟動營運，以推動後續營收貢獻，同時規劃今年推進約100MW分散式能源案場開發，提供企業穩定且具彈性的長期用電解決方案。

至於海外布局方面，雲豹能源持續以日本與東南亞為主要成長區域，日本儲能業務已逐步進入認列期，除工程收入外，並延伸至維運與代操服務，打造長期穩定現金流；東南亞市場則聚焦菲律賓、越南及泰國，光電案場陸續簽約及開工，持續推進區域布局，朝2030年東南亞累計開發規模達700MW的目標前進。

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