新光三越台中店王強勢回歸！ 初夏購物節營收年增上看50％

百貨龍頭新光三越初夏購物節將於4月1日起盛大登場，預計將創造一波銷售熱潮。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕百貨業上半年最重要的母親節檔期陸續開跑，百貨龍頭新光三越初夏購物節將於4月1日起盛大登場，隨著全台百貨店王─新光三越台中店強勢回歸，新光三越今年營運重回成長軌道，新光三越表示，今年1月到3月以來業績成長近15%，今年初夏購物節預估全台業績72億元，成長近50%，來客數成長10%。

初夏購物節為新光三越上半年最大促銷檔期，攜手120大化妝品、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2600家品牌及11大指定銀行，於祭出4月1日至12日化妝品單筆滿3000送3000點skm points、首六日名品單筆滿1萬元送5000點等超高回饋，全力衝刺上半年最重要的檔期。

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新光三越指出，身為全台美妝王，此次更緊貼美妝潮流趨勢，推出四大韓國女神同款美妝夯品、近年最受矚目的居家類醫美保養等話題商品，同時號召超過百大品牌推出「買組贈點／達檻贈點」活動，從美妝到百貨流行服飾等通通一次網羅，讓消費者在換季採購之際也能享有高CP值回饋。

此外，新光三越今年更首度攜手韓國潮牌Wacky WiLLy推出9款聯名限定好禮，並引進Wacky WiLLy代言人aespa成員Giselle同款限量稀缺鞋款（獨家販售）、獨家潮流拍貼機、LINE聯名貼圖等。同時更引進超過200家新櫃、快閃店，包括CAPCOM全球首間海外直營門市、首度登台的日本東京潮流機能包MAKAVELIC、全台首發的泰國戶外環保服裝品牌CALM、百貨首發－日系潮流選品店INVINCIBLE、首度來台的印尼連鎖咖啡Kenangan等。從韓系美妝／醫美保養、國際精品、潮流服飾到排隊美食全面到位，搭配skm points會員點數加碼、銀行刷卡等多重回饋，全面引爆春夏消費熱潮。

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