鈺祥將登入興櫃 再生濾網是今年營運成長動能

鈺祥董事長暨總經理莊士杰表示，隨著半導體製程微縮至5奈米、3奈米到2奈米，AMC對良率的影響極為關鍵。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕先進製程氣態分子汙染物（AMC）濾網廠鈺祥（7909）預計將於25日正式登錄興櫃交易，今年底準備申請掛牌上市。公司指出，隨著全球晶圓代工大廠積極擴充2奈米及以下的先進製程，鈺祥已打入供應鏈行列，今年營運將重回成長軌道，再生型化學濾網將成為成長主要動能，巳於3月通過客戶認證，4月開始出貨，估計將占營收的25%-30%，整體營收將年增兩位數，有望再創歷史新高。

鈺祥董事長暨總經理莊士杰表示，隨著半導體製程微縮至5奈米、3奈米到2奈米，AMC對良率的影響極為關鍵，過濾精準度要求已達兆分之一（PPT）等級，AMC濾網的需求量呈現翻倍成長，鈺祥是先進製程AMC濾網主要供應商，目前已服務超過30座晶圓廠，並將同步跟隨客戶腳步，支援全球超過17座新建的先進製程廠區（涵蓋台灣新竹、台中、台南、高雄及美國亞利桑那州）。

請繼續往下閱讀...

鈺祥指出，面對全球淨零碳排趨勢，鈺祥領先業界推出具備循環經濟價值的「再生型化學濾網」，且已獲國際認證為全球首批碳中和化學濾網。透過獨家物理再生技術，其濾網可重複使用高達10次以上，協助晶圓廠大幅減少95%的廢棄物及85%的範疇三（Scope 3）溫室氣體排放。

此外，鈺祥成功將商業模式從傳統的「耗材買斷」轉型為「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」租賃服務。鈺祥表示，此模式不僅為客戶降低40%的庫存持有成本，並實現零庫存交付，更為鈺祥創造可持續的財務價值。透過材料攤提與重複使用，單一廠區的濾網安裝將轉化為長達20年的經常性收入，創造高達15倍的客戶終身價值（LTV）。

鈺祥2025年營收新台幣16.71億元，稅後淨利1.86億元，每股盈餘（EPS） 2.65元。針對 2025 年營收與獲利的大幅下滑的波動，公司表示，主因客戶端需求轉向再生濾網，而公司當時尚未推出對應產品，導致一次性濾網業務被取代，且再生濾網業務尚無法貢獻盈餘。

此外，營業費用因投入再生濾網研發而增加，為IPO 準備也導致管理費用上升；EPS下降也部分反映了股本從 6 億多增加到 7 億多（約 15%）的膨脹影響。

2026年展望，鈺祥預計再生濾網市場回歸後，營收能重回正向發展，樂觀看待營運有機會超越先前高點。

鈺祥透董事會成員包括總統府資政沈榮津、前台積電資深副總經理左大川以及 SEMI 台灣區總裁曹世綸等產業領袖。鈺祥股東結構包括持股比例逾 80% 的創始團隊，更新獲得新加坡主權基金 （GIC） 等國際投資機構的投資。

鈺祥也規劃拆裝機服務，跨足客戶端的機器設備拆裝機市場，屬於勞務收入，預期從今開始大幅增長；計劃跨足製程中化學溶劑的純化與過濾，已與學術單位、國外廠商及主要客戶合作開發，目標挑戰目前台灣廠商未能攻克的技術，並藉此敲開日本市場；結合AI與大數據，精準預測濾網更換時機，助客戶優化良率與成本，並滿足ESG報告需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法