昕力資攜手群聯 成立AISO主權AI產業聯盟

AISO主權AI產業聯盟成軍。圖右為昕力資訊董事長姚勝富、圖左為群聯執行長潘健成。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕興櫃資訊服務商昕力資*（7781）攜手群聯（8299）成立AISO主權AI產業聯盟。昕力資訊董事長姚勝富指出，企業AI應用的關鍵瓶頸在於「企業端導入」，此產業聯盟將連結軟硬體產業，更高效、低成本地推動AI解決方案進入百工百業。

昕力資與群聯今日一起舉辦簽約儀式，集結安圖斯、Gogolook等12間國內軟體廠商，國泰金控、台達電（2308）也與聯盟完成簽約。姚勝富指出，昕力資成立AISO聯盟，目標在完整生態系，滿足金融、醫療、公部門等高價值產業之需求。

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姚勝富今日致詞時也說，AI發展已經有數年、演進快速，企業已經需將AI導入視為重要策略，不過目前AI運算多仰賴CSP（雲端服務供應商）大廠，主權AI也需顧及數據安全、自主權風險等議題，導入AI的關鍵在於不全在算力，而在地端資料整合、系統串接與資安維護。

姚勝富強調，AISO聯盟將透過平台強化數據安全與自主權問題，包含導入最強的伺服器產業夥伴，利用Adaptive技術大幅降低企業持有AI系統的成本，並結合台灣最優秀的軟體公司，打造針對各行各業的「AI一體機」，更快速地交付給企業端，並將以台灣為起點、將此解決方案拓展到國際市場。

群聯執行長潘健成認為，企業評估導入AI時，會先思考到資金門檻、硬體規格、基建維護負擔，AISO聯盟以客製化、整機交付的模式商轉，並結合群聯aiDAPTIV等技術與軟體夥伴能力，協助企業在高合規前提下加快部署節奏，降低導入過程的摩擦，達成交機即用的目標。

今日國泰金控與台達電子，也與AISO聯盟正式完成策略簽約儀式，象徵「主權AI」已從技術開發正式邁入大規模產業實作階段。國泰金控科技長姚旭杰表示，「Cloud-first」雖是國泰數位轉型的核心策略，但針對高度敏感資料仍需地端方案，若輔以AISO內建之AI治理軟體，能確保數據不出境並符合國內相關AI治理規範 ，在落實數位主權的同時，大幅降低系統落地成本。

台達電資訊長曾立峰說明，群聯aiDAPTIV技術結合昕力軟體內建的一體機方案，讓企業在相同預算下，同時擁有高效能系統與AI應用軟體，可透過「AISO Inside」模式實現100%自主管理，加速落實AI智慧化轉型。

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