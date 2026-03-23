光隆接單看到第3季 國軍標案挹注穩定動能

目前成衣接單率已突破年度目標60%，訂單能見度延伸至第三季。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服大廠光隆（8916）今天在法說會指出，隨著2025 年一次性因素影響逐步消化，整體營運結構持續改善，將奠定2026 年回歸成長軌道的紮實基礎。在核心業務方面，目前成衣接單率已突破年度目標60%，訂單能見度延伸至第三季，在客戶出貨節奏逐步進入旺季之下，集團各廠區產能利用率已拉升至八成，營運動能也可望按照進度提升。

光隆回顧2025年營運，排除去年上半美元急貶產生匯損，全年獲利主要受到一次性項目影響，基於保守原則，下半認列應收帳款減損及「青喆」建案相關股權投資損失。公司強調，相關一次性項目已於去年大致反映，未來財報將更加回歸正常表現，反映核心本業成長動能，以及建案及固定收益帶來的季節性獲利平滑效果。

請繼續往下閱讀...

光隆進一步指出，近年全球服飾消費市場呈現明顯的「K 型分化」趨勢，高端專業機能產品與具價格競爭力之量產商品需求同步成長。公司透過越南、印尼及孟加拉之多元產地佈局，已建立對應不同價格帶與產品屬性的供應能力，得以同時覆蓋高端專業與規模化市場，有助於提升接單彈性。關於新動能方面，目前已和新客戶完成初步打樣與報價階段，正在進行開發事宜與洽談合作的細節，如預期計畫進行順利，預計最快今年第四季、最慢明年就會貢獻營收。

此外，光隆持續深化特殊應用服裝領域的佈局，過去已在軍規等級機能服裝累積技術與製造經驗，近期積極參與多項國防相關產品與裝備採購標案，並已在部分案件取得具體進展，包括國軍步槍彈匣袋、手榴彈袋等採購案，已獲陸軍後勤指揮部保留決標，公司將持續推進其他國防相關標案進程，擴大案件規模的營收貢獻。

管理層強調，隨著多項專案陸續進入開標與驗證階段，公司在國防供應鏈中的參與深度正逐步提升。相較於傳統成衣業務具景氣循環特性，國防相關需求具備較高剛性與預算穩定性，未來有助於優化整體營運組合，並逐步成為重要的補充成長動能。此外，公司目前正執行2000張庫藏股買回計畫，以具體行動展現公司對長期營運深具信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法