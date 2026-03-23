金價週跌逾10％創40年最大跌幅 台銀：戰事未緩 短線易跌難漲

金價上週跌逾10%創下1980年代以來之最，市場空頭情緒大增，中長線多頭氣勢動搖。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕金價上週跌逾10%創下1980年代以來之最，市場空頭情緒大增，中長線多頭氣勢動搖，展望本週，台灣銀行最新報告指出，除非美、以態度轉變、中東戰事緩和、油價自高檔回落，才有機會吸引資金回流支撐金價反彈；否則多方將續退守，短線將易跌難漲。

台銀分析，上週因中東戰火持續阻礙荷莫茲海峽能源運輸，國際油價高漲，全球通膨危機大增，使聯準會在內的多國央行貨幣政策轉鷹派立場強化，降息時程遞延，重挫金市多方信心，令金價頓失每英兩5000美元關口後連日下跌。全週呈現反彈無力後之重挫走勢。

請繼續往下閱讀...

從技術面來看，上週金價跌破5000美元心理關卡後，加速跌破20週週均線（4600美元）及半年線（4500美元）關卡，短中期均線向下形成反壓，MACD柱體持續向0軸下方發散，週間跌勢逾10%更創下1980年代以來之最，市場空頭情緒大增，中長線多頭氣勢動搖。

台銀進一步指出，本週市場經濟數據相對清淡，後續須提防中東戰火是否持續加大與油價高漲衝擊全球經濟前景，市場短期內恐在戰爭膠著避險買盤鈍化、美元走強吸避險資金維持高檔，與全球流動性壓力下，加深金價回測續跌之壓力。

不過，若美國、以色列態度出現逆轉，中東戰事露出曙光油價自高檔回落，才有機會重新吸引資金逢低回流支撐金價反彈，反之，走勢尚未止跌以長紅收復部分長黑，多方將持續退守，金價則會受制巨大空方壓力，短線將易跌難漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法