台中會展中心開幕 黃志芳估可創200億商機

台中國際會展中心今開幕正式啟用。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國際會展中心今日開幕，台中市長盧秀燕指出，可望成為台灣拚經濟的金雞母；不過，目前正值台美關稅未定及中東戰爭變數，會展中心營運是否現挑戰引關注；營運團隊外貿協會董事長黃志芳指出，全球局勢變動下，更突顯跟全球連結重要性，今年已排定50餘檔展覽，開幕後首展國際工具機展，將引進國外56名重量級買家前來與在地業者洽談採購，預計今年可帶來170億到200億商機。

台中國際會展中心由市府斥資近89億打造，自2019年動工，去年10月試營運，今日終於正式開幕啟用。

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台中市長盧秀燕稱完成「開不了工要開工、完不了工要完工」的承諾，在她任內及時完成，兌現她8年前的競選承諾，全球面臨關稅衝擊、能源短缺與經濟劇烈變動，會展中心此時開幕可望為台中產業注入強心針，成為台灣拚經濟的金雞母。

黃志芳也說，全球局勢變動更突顯能連結全球場館的重要性，產業界更需向世界連結，台中會展中心此時開幕，在全球局勢不穩定情況下有很好平台連結全球，外貿協會盡全力幫中部產業連結全世界，不必出遠門可以在台中做世界的生意，今年已排定50多場展覽，有些還擠不進來，預估今年可達到170億到200億商機。

斥資近89億打造的台中國際會展中心今開幕正式啟用。（記者蘇孟娟攝）

台中市經發局另指出，2026年檔期預約已滿，全年預計舉辦52檔展覽、30場大型活動及265場國內外會議，顯示場館具備高度國際競爭力與產業號召力，將持續深化國際連結，推動產業升級與城市發展。

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