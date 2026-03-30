千金股解密—嘉澤 3533

嘉澤（3533）是全球前3大高階連接器與CPU插槽製造商。（圖擷自嘉澤官網）

〔財經頻道／綜合報導〕嘉澤（3533）是全球前3大高階連接器與CPU（中央處理器）插槽製造商，深耕伺服器與高效能運算（HPC）市場。CPU Socket（插槽）用於連接CPU和主機板，技術門檻極高，包括耐用性、精密度和訊號完整性，一旦品牌導入設計，幾乎不會更換供應商，屬於「設計贏家通吃」的產業。嘉澤與CPU平台高度綁定，例如英特爾（Intel）、超微（AMD），客戶黏著度極高、生命週期長。

千金股小檔案 股名 代號 嘉澤3533 資本額 11.25億元 主要業務 連接器、線纜製造商 產業利基 全球前3大CPU Socket供應商 2025年EPS 70.17元 2024年EPS 82.77元 2023年EPS 50.65元

AI伺服器與資料中心成長，帶動結構性升級，CPU、GPU（圖型處理器）耗能提升，插槽設計更複雜，傳輸速度提升，訊號完整性要求極高。而嘉澤長期投入高速、高頻連接器技術，這種走「專而精」路線的營運模式，使其能夠避開消費性電子紅海市場的正面競爭，將研發資源集中在技術門檻極高的資料中心與伺服器核心零組件上。

嘉澤的產品包括最核心的CPU插槽、連接器和高速傳輸模組，客製化程度高、單價高遠高於一班消費性電子連接器，毛利率明顯優於同業，受到景氣影響也較小，比PC零組件更加穩定。

CPU插槽並不是一般的連接器，難的地方在於微米級的精度、高速訊號不失真、插拔的壽命與穩定性。而嘉澤的優勢在於精密沖壓與模具能力強、訊號模擬與設計能力成熟以及長期與CPU平台同步開發。

展望未來，除了穩定既有的CPU業務外，嘉澤也積極拓展AI伺服器與散熱市場，迎來全新的成長引擎。隨著AI伺服器出貨放量，嘉澤在輝達（NVIDIA）相關產品的營收佔比，預期將從過去的2％快速衝向5至8％，顯著提升AI伺服器相關業務的比重。

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