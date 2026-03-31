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千金股解密—富世達6805

2026/03/31 07:20

富世達預估2026年AI相關產品營收佔比可望拉升至50%以上。（資料照）富世達預估2026年AI相關產品營收佔比可望拉升至50%以上。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕軸承廠富世達（6805）是全球精密軸承（Hinge）製造的領導廠商之一，從智慧型手機軸承出發，並跟著母公司奇鋐（3017）跨入AI伺服器市場，逐步擴展至伺服器水冷零組件，形成軸承與水冷2大營運核心，其水冷快接頭（QD）已順利打入輝達GB200與GB300伺服器供應鏈。於2025年營運表現強勁，全年合併營收達124.14億元，年增51.61%。受惠於產品組合優化，特別是高毛利的伺服器產品出貨顯著增長。

千金股小檔案

股名 代號

富世達6805

資本額

6.86億元

主要業務

手機/筆電軸承、伺服器水冷快接頭

產業利基

折疊手機滲透率提升、AI伺服器水冷需求提升

2025年EPS

31元

2024年EPS

17.9元

2023年EPS

10.18元

富世達董事長黃祖模日前在法說會表示，受惠於AI伺服器液冷快接頭及滑軌出貨持續放量，富世達預估2026年AI相關產品營收佔比可望拉升至50%以上，成為公司今年營運成長主要動能，現階段已是「產能追不上訂單」，因此公司正積極擴產，期盼第2季之後新產能可盡速開出，整體毛利率也會優於去年。

富世達估計，今年水冷快接頭出貨量將從去年150萬至200萬件翻倍擴大至300萬件；滑軌產能則從去年7萬至8萬套，大幅提升至35萬套。

富世達在2025年的營收結構出現顯著變化，其中伺服器相關產品比重從2024年的5.3%大幅攀升至36.3%，成為推動全年營運成長的主要動力。同期，折疊手機用軸承和筆電轉軸的比重則分別從82.6%和10.9%下降到56.4%和6.4%，顯示公司產品布局正逐步轉向高毛利的伺服器市場。

至於手機軸承方面，富世達將2026年視為「折疊手機元年」，看好市場需求將迎來新一波成長。市場普遍預期，蘋果有望推出首款折疊手機，刺激消費者換機潮；華為則計畫推出多款折疊機型。隨著折疊裝置市場持續擴大，業界預期將為富世達帶來新的業務成長動能。

法人預測，富世達2026年伺服器相關產品營收比重將顯著增加，市場對全年EPS創新高持樂觀態度。多家外資券商也相繼上調評等，給予「買進」建議，目標價落在1600至1800元區間。

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