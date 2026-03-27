千金股解密—奇鋐3017

奇鋐（3017）是全球重要的散熱解決方案廠。（圖擷自奇鋐官網）

〔財經頻道／綜合報導〕奇鋐（3017）是全球重要的散熱解決方案廠，主要服務資料中心、AI伺服器、PC（個人電腦）與車用電子等領域。隨著AI運算需求快速提升，例如AI訓練下，GPU（圖型處理器）耗能高，散熱需求也跟著大幅升級，從傳統的氣冷，轉型為液冷。在這一背景下，奇鋐提早佈局液冷模組，並打入AI伺服器供應鏈，包括雲端服務商，從「零組件」升級到「系統級解決方案」。

千金股小檔案 股名 代號 奇鋐3017 資本額 39.07億元 主要業務 散熱方案 產業利基 AI運算需求提升，散熱需求大幅升級 2025年EPS 49.17元 2024年EPS 21.21元 2023年EPS 14.11元

奇鋐不是單一產品公司，而是「全方位散熱方案廠商」，提供從風扇、散熱模組、熱管、均熱板到液冷系統等，皆能提供一站式的客製化解決方案，高度的垂直整合能力成為奇鋐的一大核心競爭力。

奇鋐的客戶涵蓋雲端服務商、伺服器品牌廠、PC和電競品牌、車用電子，客戶規模大、訂單穩定，黏著度高不易被取代，長期合作關係建立門檻高。

散熱產業看似傳統，實際上技術門檻正在提升，像是液冷技術涉及流體設計、密封可靠度和長期穩定性。AI伺服器則要求可靠、高客製化，在切入高單價產品的同時，也有助於奇鋐提升毛利。以奇鋐的優勢來看，該公司長期累積散熱設計能力，已通過門檻極高的大客戶認證，新競爭者很難快速切入。

對於散熱產業來說，產業趨勢正從傳統的PC散熱這種低毛利的商品，轉向AI、液冷這些高毛利的業務。奇鋐也從風扇供應商轉型為高階散熱方案供應商，帶動整體毛利結構上升。

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