台中國際會展中心滿檔 陳大田：4460展攤「全國最大」、西側統包招標

台中國際會展中心西側展館統包工程，成立廉政平台。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中國際會展中心今天舉辦開幕典禮，台中市長盧秀燕感動稱，實踐前店後廠承諾，帶領中台灣邁向國際舞台，場館東側展館已完工營運，建設局長陳大田表示，2360個展覽攤位週週滿檔，西側展館預計年底開工，東西雙側加起來4460個展攤為「全國單一場館最大」。

台中市建設局今天下午在長榮桂冠酒店，舉辦「台中水湳國際會展中心西側展館統包工程」，廉政平台成立暨招標說明會 ，中市建設局長陳大田、經濟部國際貿易署副組長簡顯瓔、台中地檢署主任檢察官鄭葆琳、台灣透明組織協會常務監事孫同文、法務部廉政署專委李立宏及調查局主任李子真等人，向中興工程顧問廠商說明廉政要點。

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陳大田強調，台中國際會展中心位於水湳地區，今天開幕現場冠蓋雲集，繼東側展館後，西側展館由中央出資、台中出土地代辦新建工程，總經費高達近60億元，預計5年後（2031年）完工，提供2千1百席展攤，加上東側已營運2360攤，提供4460個展覽攤位為全台全國單一場館最大。

陳大田強調，東側會展中心從去年10月試營運，首展五金工具工業展後，今年56檔期都已經滿檔，即將再舉辦五金展。

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