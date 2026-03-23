對等關稅影響購車 去年自然人持有車輛僅增13.4萬輛

財政部表示，因美國對等關稅影響購車氛圍，去年全國自然人持有車輛數僅增13.4萬輛。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，根據使用牌照稅徵起資料，全國自然人持有車輛數2016年至2024年呈穩定上升趨勢，各年增加數約40萬至46萬輛，但2025年因美國對等關稅影響購車氛圍，僅增13.4萬輛、至813.8萬輛，10年來增加400.3萬輛或96.8%；應納稅額隨車輛數量增加而逐年上升，2025年稅額為580.1億元，稅源以小客車為主，各年占比均逾 95%。

按性別觀察，2025年應稅及免稅車輛的女性占比分別為46.4%、42.2%，10年間各增0.6個、3.5個百分點，兩性差距逐步縮小；女性應納稅額占比亦逐年提高，近2年均達5成。折算平均每輛應納稅額，由2015年8953元降至2025年8007元，主因近年新車廣泛採用小排氣量渦輪引擎致稅額較低；女性平均應納稅額高於男性，主因女性持有車輛以小客車為主、逾92%，男性則較為分散，小客車、機車分占約7成及2成。

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財政部指出，若按車輛持有人年齡觀察，2025年以40至59歲的中壯年為主、占5成1，其次為60至69歲、占18.6%、30至39 歲占15.2%，29歲以下及70歲以上占比不及8%，顯示車輛持有者集中於經濟穩定及家庭用車需求較高的年齡層；40至59歲者亦是牌照稅收主要貢獻來源，其中免稅車輛持有者以中高年齡層居多，主因身心障礙者申請免稅比例較高。依年齡與性別交叉觀察，2025年各年齡層女性持有車輛比率大致隨年齡增加而提升，以50至59歲、60至69歲各占約5成最高。

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