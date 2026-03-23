首份AI對金融業衝擊調查 全金聯：AI紅利分配不均引發金融從業員焦慮

全國金融業工會聯合總會（全金聯）進行國內首份針對人工智慧（AI）對金融從業人員影響的問卷調查，今日發布調查結果。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內首度針對人工智慧（AI）對金融從業人員影響進行的問卷調查結果出爐。全國金融業工會聯合總會（全金聯）今日發布調查結果指出，金融業導入使用AI雖尚未引發大規模裁員，但已明顯改變工作內容，並出現「效率提升卻未反映在薪資與勞動條件」的結構性落差，引發從業人員對未來就業的高度焦慮。

對於金融業在導入AI的過程中，如何確保勞工權益不受影響？勞動部政務次長李健鴻受邀致詞時表示，勞動部除了已成立AI法治小組及跨單位研議小組，並已訂定AI指引初稿，期望將不公平的歧視、待遇降至最低，同時兼顧勞工隱私保護。

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由永豐銀行委託，全金聯、陽明交通大學科技法律研究所副教授邱羽凡、共力研究社共同合作執行的「AI如何影響金融從業人員」問卷調查，今日發布調查報告，本次調查共回收1,453份有效問卷，以銀行業從業人員為主（68%），其次為保險與證券業。

調查結果顯示，當前金融業AI應用仍處於初期階段，主要以輔助角色為主，集中於資料蒐集、分類、處理及行政流程等工作，使部分例行性任務明顯減少，但尚未對整體人力規模造成明顯影響，也未帶動新職務的大量出現。全金聯分析，AI⽬前主要發揮的是「減少部分工作內容」的功能，⽽非「職務轉型」。

然而，AI帶來的生產力提升，並未同步反映在員工報酬與勞動條件上。調查指出，低度與中度使用AI的員工，雖感受到工作效率提升，卻未出現薪資成長或工作自主性增加；僅有高度使用者，才出現收入與自主性提升，但其效率表現反而波動較大。整體而言，金融業已出現「效率與分配的不匹配」現象。

進一步分析發現，AI紅利分配存在不均，年薪150萬元以上的高所得者，在使⽤AI後，不僅效率提升幅度較大，也更容易獲得升遷機會與未來收入成長預期，形成有利循環。也因此，雖然目前金融業尚未因導入AI出現明顯失業潮，但員工對未來的焦慮卻同步升高。

調查顯示，31%受訪者認為，未來10年內因AI而失業的可能性偏高，且AI使用程度越高，對失業的擔憂也越強烈。此外，多數從業人員預期，未來企業對AI技能的要求將持續提高，特別是45歲以下族群的技能焦慮更為顯著。

對此，全金聯提出5大呼籲，AI帶來的不僅是技術變革，更涉及勞動分配與制度設計問題。建議企業在推動AI轉型過程中，應提高資訊透明度，清楚說明AI應用範圍與影響，並建立員工溝通與培訓機制，以降低不確定感。

同時，企業應建立「效率紅利分享機制」，透過薪資調整、績效獎金或職涯發展，讓員工共享AI帶來的生產力成果，避免出現「多做多學卻未獲回報」的情況。此外，在涉及績效考核、升遷與解僱等關鍵人事決策時，應保留人工審查機制，以確保決策公平性與責任歸屬。

全金聯更呼籲，政府應強化AI相關資料使用與隱私規範，並推動在職訓練與技能轉換制度，以因應未來勞動市場結構變化。同時，透過建立勞資協商機制，確保AI導入過程中兼顧產業發展與勞工權益。

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