中東戰爭恐觸發晶片業「黑天鵝」 外媒：台韓影響最大

中東的戰爭升級，目前對人工智慧供應鏈，特別是半導體產業，構成了嚴重風險，其影響力可能是毀滅性的。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國和伊朗在中東的戰爭升級，目前對人工智慧供應鏈，特別是半導體產業，構成了嚴重風險，其影響力可能是毀滅性的。

wccftech指出，半導體產業目前正處於關鍵時刻，而這一重大問題卻完全沒有在主流市場中討論。亞洲對中東氦氣進口的依賴，以及地緣政治緊張局勢可能對半導體供應鏈造成的嚴重後果。根據Ctee引述巴克萊銀行的報告稱，衝突似乎將持續數週，如果這種情況真的發生，很可能在晶片行業引發一場「黑天鵝」事件。黑天鵝意指「發生機率極低、且難以預料，卻仍然發生的事件」。

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中東衝突對台灣和南韓的影響遠大於世界其他地區，這主要是因為這兩個國家嚴重依賴荷姆茲海峽的石油供應。據稱，上述國家擁有充足的石油儲備以應對衝突，但與此同時，其中很大一部分用於石化用途，這意味著台灣和韓國的電力生產依賴進口網路。

報告指出，液化天然氣庫存是這些國家目前最關心的問題，據報導台灣的庫存僅夠維持11天。這表明，在不久的將來，台灣的電力供應將面臨嚴峻挑戰。

更重要的是，台積電的發電量佔台灣總發電量的10%以上，這意味著任何電力中斷都可能對台積電的半導體生產線造成深遠影響。此外，台灣逐步淘汰煤炭發電也加劇了其脆弱性，這與台灣的環保政策相符。

台灣不僅依賴液化天然氣，還依賴來自中東的氦氣和溴氣，這意味著持續的地緣政治衝突將對半導體產業造成嚴重後果。即使台積電產量僅出現小幅下降，也可能迫使輝達、超微等人工智慧行業的客戶重新考慮部署和交付計劃，從而引發骨牌效應，影響更廣泛的人工智慧基礎設施建設。

大型科技公司對台灣和南韓的依賴表明，這些公司也會受到中東衝突的影響。考慮到人工智慧建設近年來對美國經濟的推動作用，毫無疑問，如果衝突加劇，人工智慧競賽中的所有參與者都會感受到餘震。

不過，針對外電報導指出，台灣液化天然氣庫存僅夠維持11天，甚至可能推升斷氣的疑慮，台灣經濟部今（23）日表示，國內5月底前已完成天然氣供應與船期調度的準備，6月已規劃增加進口非中東地區天然氣，確保供應穩定，絕無外媒報導所稱的天然氣短缺危機。





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