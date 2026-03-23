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美光將於26日舉行銅鑼廠區揭牌典禮 邀請卓揆出席

2026/03/23 14:50

台灣美光宣布將於3月26日（四）中午12點於苗栗縣銅鑼廠區舉辦台灣美光銅鑼廠區揭牌典禮。（路透）台灣美光宣布將於3月26日（四）中午12點於苗栗縣銅鑼廠區舉辦台灣美光銅鑼廠區揭牌典禮。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣美光宣布將於3月26日（四）中午12點於苗栗縣銅鑼廠區舉辦台灣美光銅鑼廠區揭牌典禮，由美光全球營運前段製造資深副總裁Buddy Nicoson、台灣美光董事長盧東暉主持，並邀請行政院長卓榮泰及苗栗縣長鍾東錦參與，共同見證美光在台灣先進記憶體製造的全新里程碑。

美光指出，隨著AI浪潮持續席捲全球，高效能記憶體已成為驅動AI發展的核心關鍵。美光上週已完成對力積電銅鑼P5廠區的收購。銅鑼廠區的建置不僅強化美光在台灣的營運布局與量能，更是美光在AI發展的重要里程碑。

美光於2026年3月16日正式完成對力積電（PSMC）苗栗銅鑼P5晶圓廠的收購案，總交易金額達18億美元（約新台幣577億元）。此交易包含30萬平方公尺的12吋廠無塵室設施，美光預計改裝以擴充高頻寬記憶體（HBM）產能，預計2028財年量產，並計畫2026年底啟動第二座廠房建造。

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