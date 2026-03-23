供氣無虞 經部：天然氣5月底調度到位 6月增購非中東氣源

經濟部今表示，國內5月底前已完成天然氣供應與船期調度的準備，6月已規劃增加進口非中東地區天然氣，確保供應穩定。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕外媒報導卡達液化天然氣供應恐中斷，推升國內面臨斷氣的疑慮，經濟部今（23）日說明，國內5月底前已完成天然氣供應與船期調度的準備，6月已規劃增加進口非中東地區天然氣，確保供應穩定，絕無外媒報導所稱的天然氣短缺危機。

經濟部重申，經濟部能源應變小組每日盤點存量與調度，目前我國天然氣存量皆高於法定規範，國內供氣供電無虞，請國人放心。

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經濟部指出，我國天然氣進口來源早已多元分散至14國，並非單一依賴中東地區，因中東戰事影響，中油公司更擴大調度非中東氣源因應，以充裕的氣源確保國內所需。

經濟部說明，中油、台電公司雙方已有供需聯繫及預警機制，可即時掌握市場需求變化以作出因應。目前中油公司盤點氣源均充足無虞，台電公司天然氣發電機組亦依既定排程進行操作，同時台電公司已備妥具體因應方案，包含強化機組運轉維護、合理調度水力機組、實施需求面管理措施等，確保我國供電穩定。

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