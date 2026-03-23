留下買路財！伊朗議員證實：荷姆茲海峽每艘狂收6400萬過路費

伊朗議員證實，對荷姆茲海峽部分船隻，每艘收取200萬美元過境費。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火未歇，但伊朗對荷姆茲海峽實施新的管控手段，正向部分通過荷姆茲海峽的船隻收取每收200萬美元（約新台幣6426萬元）的通行費，在與美國與以色列衝突升溫之際，直接將地緣政治風險轉化為實質成本。

一名伊朗國會議員周日（22 日）表示，「戰爭是有成本的，我們自然要向通過荷姆茲海峽的船隻收取費用」，他並強調，這反映出伊朗的「權威」。而這項舉措，是發生在美國總統川普發出強硬警告之後。

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外媒報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，荷姆茲海峽「對所有人開放」，但不包括伊朗的對手。他在社群平台上闡述政策，強調任何威脅與壓力只會強化伊朗的團結，並警告將堅決回應外部挑釁。

川普日前表示，若伊朗未在48小時內重新開放海峽，美國將攻擊伊朗的電力基礎設施，甚至揚言會「從最大的發電廠開始摧毀」。對此，伊朗方面也反擊稱，以色列的能源設施同樣在其打擊範圍內，甚至可在「一天內摧毀」。

伊朗進一步警告，如果美國真的對其發動攻擊，將「全面封鎖」荷姆茲海峽。儘管伊朗聲稱仍允許非敵對國家的船隻安全通行，但實際上，由於襲擊風險升高，幾乎所有油輪運輸已陷入停滯。

荷姆茲海峽是全球最關鍵的能源運輸通道之一，約有五分之一的全球石油供應需經此通過。一旦通行受限，不僅油價將劇烈波動，也將對全球能源供應與航運成本帶來連鎖衝擊。

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