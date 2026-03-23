美媒：台灣贏得川普關稅支持 「黃金計劃」熬夜加班 賴總統常凌晨3點半接電話

美國關稅衝擊改變了台美局勢，引發台灣一場全員參與的行動，旨在透過一系列貿易提案、甚至更多的投資來安撫川普政府。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕自從美國川普總統2025年4月公佈「解放日」關稅政策後，台灣原本要被徵收32%的關稅，經過美台雙邊達一年的談判斡旋，期間包括台積電擴大美國設廠、台灣將對美國投資5000億美元，今年早些時候，美對台關稅稅率降至15%。美國華爾街日報報導，台灣急於爭取川普的支持，賴清德總統常在凌晨接獲台美談判的密集報告。

美國關稅衝擊改變了台美局勢，引發台灣一場全員參與的行動，旨在透過一系列貿易提案、甚至更多的投資來安撫川普政府。台灣官員決定加大力度，提出將「台灣模式」（Taiwan model）的高科技產業群聚模式輸出到美國。他們將這一藍圖稱為「黃金計劃」（Golden Plan）。台灣官員為了製定他們的「黃金計劃」而熬夜加班，吃的零食是芝麻麵包和芒果。

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台灣貿易代表團七次前往華府進行談判，談判過程往往十分緊張。賴清德總統在台北待命，由於時差關係，他經常在凌晨接聽電話。今年一月中旬的總結會議結束後，談判代表在台北時間凌晨3點30分致電賴清德。

報導指出，台灣將對美國投資打包成一項價值5000億美元的交易，官員牢記美國談判代表曾說過的話：「川普喜歡大數字。」

過去15個月，台灣一直在努力爭取川普這位近年來最難以捉摸的美國領導人的支持。

自2020年以來，台積電已承諾投資650億美元，但商務部長盧特尼克希望投資更多。乘著人工智慧熱潮的東風，台積電決定擴大其在美國的業務規模，最終建成六家晶片工廠。

經過一年的積極遊說，台灣取得了一些勝利。去年12月，川普批准了價值110億美元的武器交易方案。今年早些時候，台灣宣布了一項貿易協議，將關稅稅率降至15%。

台灣企業將向美國投資2500億美元，台灣當局也承諾提供另外2500億美元的信貸擔保，以促進晶片供應鏈的發展。在1月的一次電視訪談中，盧特尼克將台灣的投資描述為川普保護政策的代價。

此外，貿易問題只是賴清德面臨的許多難題之一，賴總統也力推增加400億美元的軍事開支，以爭取那些質疑台灣在安全問題上不夠認真的美國人的支持。

限制武器流入台灣將對台北造成沉重打擊。台灣官員表示，即使川普的言論只是像徵性地轉變，也會讓北京取得勝利，從而推進其讓台灣2300萬民眾相信美國不可靠、台北投降不可避免的目標。

今年2月，習近平在與川普的通話中敦促美國謹慎對待對台軍售。川普去年批准對台一項110億美元的軍售計劃，但在習近平的施壓下，其他一些軍售協議陷入僵局。

台北官員希望川普將台灣視為美國在人工智慧領域佔據主導地位的半導體王牌，而不是安全隱患。但沒有人能夠預測，川普可能在未來幾週內訪問北京，尋求與中國領導人習近平達成難以捉摸的貿易休戰協議時，會發生什麼。

值得注意的是，在川普訪中國前夕，華府方面越來越多表示，川普可能會告訴習近平，美國明確「反對」台灣宣布正式脫離中國獨立，而不僅僅是不支持，這是北京長期以來一直尋求的措辭轉變。

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