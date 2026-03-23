蔡司X-ray檢測設備切入先進封裝領域

蔡司台灣總經理蔡慧今指出，中東戰火導致運輸成本上升，最近無論是哪條航線，運輸成本的壓力都顯著增大。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕蔡司台灣總經理蔡慧今指出，中東戰火導致運輸成本上升，最近無論是哪條航線，運輸成本的壓力都顯著增大，但經過疫情的考驗，多數公司的供應鏈韌性已大幅提升，希望戰爭能早日結束，以避免更深遠的影響，但目前供應鏈尚未出現斷裂情況。蔡司看好台灣半導體先進封裝，X-ray檢測設備已導入先進封裝領域。

蔡慧表示，中東戰火迫使供應鏈改變中轉路線，並直接衝擊能源與生產成本。原先作為重要中轉基地的中東地區無法使用，迫使貨運改道至泰國等地，影響了運作的流暢度，這直接導致了運輸成本的增長，可說是最現實的衝擊。

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此外，他說，中東戰火對能源價格造成重大影響，特別是石油和天然氣，進而牽涉到民生用電和生產成本。面對供應鏈不確定性，增加庫存會直接導致成本增加，企業需在增加庫存與控制成本之間取得平衡，而非盲目提高庫存。公司會進行一些前期準備，但許多決策仍需邊走邊看。

蔡慧也指出，蔡司未來在台灣的業務模式將從「將成品帶到台灣驗證」轉變為「在早期研發階段就與客戶共同開發」，以縮短研發到生產的時間並提升良率。

在先進封裝3 D X-ray與AOI技術，他認為將被視為互補關係，而非取代關係，以應對先進封裝中不同的檢測需求。蔡司將專注於高階X-ray檢測市場，利用公司高解析度技術優勢，而非投入入門級2D影像市場。

蔡慧表示，隨著封裝技術日益複雜，X-ray作為一種無損檢測（Non-destructive testing）技術，其市場需求持續擴大。業界的共識是「越早發現缺陷（defect）越好」，X-ray能滿足此需求。客戶端的兩大核心訴求是看得更快、看得更細。

他說，X-ray的應用已從過去的失效分析，轉變為在先進封裝製程中每一步都可能使用的線上檢測工具。蔡司在高階X-ray檢測市場具技術優勢。

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