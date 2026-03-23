明新科大徵才博覽會3/24登場 130家企業釋出逾4500職缺

「明新馬力・職達千里 2026校園徵才就業博覽會暨企業說明會」，明（24日）在明新科大體育館登場，共有130家企業提供逾4500個職缺。（資料照，明新科大提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「明新馬力・職達千里 2026校園徵才就業博覽會暨企業說明會」，明（24日）在明新科大體育館登場，共有130家企業提供逾4500個職缺，涵蓋半導體、AI科技、智慧製造、服務與觀光旅宿等多元產業，當天除有10場企業說明會和「賈桃樂學習主題館」進駐，新竹縣政府教育局也推動「數位創新青年培育就業計畫」。

明新科大表示，這場徵才活動邀集旺矽科技、緯創資通、力成科技、頎邦科技、統一超商、信義房屋、士林電機、煙波國際觀光集團等130家知名企業參與，超過4500個職缺。除企業設攤聯展徵才外，也規劃10場企業說明會，邀請久元電子、雍智科技、嘉鑫營造、豪棋營造、輝葉－城欣科技、遠東巨城等，由企業代表介紹公司發展、職務內容與職涯發展機會，並安排互動交流及抽獎活動，提升求職媒合效益。

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校長呂明峯表示，明新科大以「產業大學」為辦學定位，積極發展「智慧科技」與「智慧服務」雙軸領域，透過跨域學程、企業實習與國際交流，協助學生提早銜接產業需求，打造「學用無落差、畢業即就業」的人才培育模式，迄今已培育近12萬名校友遍布各產業領域。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「賈桃樂學習主題館」也將進駐現場，提供職涯探索、履歷健診、面試技巧指導及勞動權益宣導等服務，打造「求職媒合＋職涯輔導」一站式平台。此外，勞動部提供「支援青年就業計畫」尋職及穩定就業最高獎勵4萬8000元，並結合跨域就業交通及租屋補助，降低求職初期障礙。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞指出，教育局積極整合就業與培力資源，於明新科大設立「新竹縣青創基地」，長期推動創業輔導與職涯支持。該局並推動第4屆「數位創新青年培育就業計畫」，採「企業出題、學生解題」模式，媒合青年進入企業進行至少45天實務歷練，即日起至4月14日開放報名，鼓勵青年把握機會。

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