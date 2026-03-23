單日1100萬桶供應受衝擊！中東戰火升溫 全球能源危機加劇

英國格雷斯（Grays）的油氣與燃料儲存設施。隨著中東戰火波及多處能源設施以及荷姆茲海峽航運受限，全球原油供應已受到實質影響，進一步推升國際油價壓力。（歐新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列對伊朗的空襲行動擴大，引發德黑蘭揚言對中東區域關鍵基礎設施展開報復。隨著每日約1100萬桶原油供應受到影響，全球正面臨數十年來最嚴重的能源壓力之一。

據《法新社》23日報導，國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）提出嚴厲警告。他指出，隨著美、以與伊朗的衝突進入第4週，整個石油與天然氣出口區已有至少40座能源設施遭到「嚴重甚至極度嚴重的破壞」。

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比羅爾直言，目前全球每日受影響的石油產量高達1100萬桶，這個數字甚至超越了1970年代兩次石油危機期間的單日受創量。他強調：「如果局勢繼續朝這個方向發展，沒有任何國家能對這場危機免疫。」

能源供應的斷鏈已直接反映在市場上，國際基準原油價格在23日早盤一度突破每桶100美元大關。除了實體破壞，航運通道的受阻更讓危機雪上加霜。伊朗近期限制了荷姆茲海峽的通行，這條承載全球約1/5原油運量的戰略咽喉，目前僅允許伊朗認定的少數「友好國家」船隻通過。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）更表態，國會正研擬對通過海峽的船隻收取過路費，並宣告該海域的航運「不會回到戰前狀態」。

48小時通牒與「不可逆摧毀」

面對能源命脈遭掐住，美國總統川普威脅，若伊朗未能在48小時內重新全面開放海峽，美軍將徹底摧毀伊朗的發電設施。該期限預計於格林威治標準時間（GMT）23日晚間11時44分（台灣時間24日上午7時44分）到期。

針對美方的最後通牒，伊朗展現極度強硬的姿態。卡利巴夫警告，若川普執行威脅，中東區域內的所有重要基礎設施將被視為合法目標，並將遭到「不可逆的摧毀」（irreversibly destroyed）。

目前，戰火已明顯向外溢出。沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國均表示，正持續攔截來襲的飛彈與無人機。隨著48小時期限逼近，市場與國際社會正高度警戒這場已實質衝擊全球經濟的衝突，是否會進一步走向失控。

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