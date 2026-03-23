6旬公務員存1千萬爽退休 一年後得知「殘酷真相」慘翻車超崩潰

日媒以真實案例揭示，退休後的財務穩定並非取決於資產多寡，而在於支出控管與長期規劃。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人認為公務員退休後生活無憂。然而，日本一對被視為「人生勝利組」的前公務員夫妻，在存有逾5200萬日圓（約新台幣1000萬元）資產的情況下退休，他們提早還房貸、四處旅遊，換來的不是享福，而是資產急速崩塌與焦慮失控。短短1年後他們發現存款大幅縮水，再加上得知前同事窮到重返職場，他們才驚覺晚年危機早已悄悄引爆，甚至開始擔憂未來生活。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，61歲的佐伯修一（化名）與妻子惠子（化名）皆為前公務員，退休時共領取約4200萬日圓（約新台幣807萬元）退休金，加上約1000萬日圓（約新台幣192萬元）存款，總資產約5200萬日圓（約新台幣1000萬元），由於兩人都有工作且收入穩定，他們意識到自己的生活水平「略高於平均」。雖然他們可以透過再就業繼續工作，但這對夫婦選擇在60歲退休，因為他們的薪水會大幅下降，而且他們已經擁有足夠的資產。

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退休後，夫妻先以部分資金提前償還約1800萬日圓（約新台幣346萬元）房貸，減輕負擔，隨後展開長達3週的歐洲旅行，並頻繁安排國內外旅遊與外食消費，享受「犒賞人生」的生活。然而，這樣的開支模式也讓資產迅速流失。

修一說「我退休後開始花錢，例如外出用餐和購物。然而，大約1年後，當我查看銀行帳單時，我大吃一驚。」約1年後，2人發現存款已從原本的5200萬日圓降至約2900萬日圓（約新台幣557萬元），減幅近一半。儘管距離65歲開始領取年金仍有數年時間，但資金消耗速度已讓他們感到不安。

更讓修一警覺的是，在一次同事聚會中聽聞，一位年長的前同事因經濟壓力，在購物中心從事停車場管理員工作。這讓他意識到，若未妥善規劃資金，類似情況也可能發生在自己身上。

對修一來說，這件事他無法忽視。他要到65歲才能領取退休年金，在此之前他沒有任何收入。雖然他已經還清了房貸，但考慮到生活開支，他估計在領取年金之前至少需要取出1000萬日圓。修一說「如果我繼續這樣花錢，錢減少的速度只會更快」、「前輩的故事或許預示著我未來的命運。」就在幾天前，修一還在憧憬著舒適的退休生活，可突然間，他的心中充滿了焦慮。

專家指出，退休後的財務穩定並非取決於資產多寡，而在於支出控管與長期規劃。尤其在年金尚未開始發放前，生活費、醫療保險與稅負等固定支出，往往會加速資金流失。專家提醒，退休後的生活不應僅仰賴存款數字，更需提前規劃資金使用節奏。否則，即使擁有看似充裕的資產，也可能在短時間內面臨財務壓力，影響晚年生活品質。

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