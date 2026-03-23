就業金卡12大領域中衝最快！「數位金卡」3年破千名

「數位金卡」開放申請以來，短短不到3年，核卡數已達1124件，其中以「軟體技術開發」人才為最大宗。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著全球數位經濟加速擴張，人才競逐已成為各國強化產業競爭力的核心關鍵。數位發展部數位產業署今（23）日舉辦「數位金卡．來台不卡」推動成果記者會，對外揭示數位領域就業金卡推動近3年的階段性成果。

數位產業署副署長黃雅萍表示，台灣在半導體、資通訊及數位科技領域具備深厚產業基礎，但在全球人才競爭日益白熱化的情況下，如何吸引並留住國際專業人才，已成為推動產業升級與創新發展的關鍵課題，透過「數位金卡」制度，政府促進國際人才來台發展與跨域合作，為台灣數位產業注入新動能。

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黃雅萍指出，根據內政部統計資料，台灣就業金卡自2023年5月新增「數位領域」申請以來，截至2026年2月，短短不到3年，「數位金卡」核卡數已達1124件。其中，以「軟體技術開發」人才為最大宗，占比約60%，不僅反映台灣軟體產業的吸引力，也使數位領域成為就業金卡12大領域中成長最快的類別之一，顯示台灣在全球數位人才市場的競爭力持續升溫。

除實際來台發展的人才外，線上社群亦逐步形成跨國交流網絡。LinkedIn（領英）上的「數位金卡社群」（DIGI Gold Card Community）目前已累積超過3500名成員，成為國際人才分享產業趨勢、交流技術觀點與在台工作經驗的重要平台。

此外，取得數位金卡的外國專業人才可享有多項便利措施，包括開放式個人工作許可，持卡人可自由轉職或兼職，配偶亦可在台工作；在台受聘或創業後，持卡人及其依親親屬可納入全民健康保險體系，並享有相關稅務優惠，提供更具彈性的發展環境。

回顧制度源頭，台灣自2018年2月推出「就業金卡」，為全球少數採「四證合一」設計的人才簽證制度，整合工作許可、居留簽證、外僑居留證與重入國許可等，讓外國專業人才更便利在台工作、創業與轉職及長期發展。就業金卡的有效期間為1至3年，可依申請者的需求做選擇，期滿得重新申請，且所有申請程序皆可線上完成，無須透過外部顧問或代辦機構。

申請人須具備「外國特定專業人才」資格，並依其專長選擇對應領域提出申請，由各主管機關進行專業審查，且不需事先在台取得工作機會，進一步降低來台門檻。

目前就業金卡共涵蓋12大專業領域，包括科技領域（國家科學及技術委員會）、經濟領域（經濟部）、教育領域（教育部）、文化藝術領域（文化部）、運動領域（運動部）、金融領域（金融監督管理委員會）、法律領域（法務部）、建築設計領域（內政部國土署）、國防領域（國防部）、數位領域（數位發展部）、生技領域（經濟部）及環境領域（環境部）。此外，亦可透過國發會專案會商機制進行認定，為跨領域或特殊專長人才提供更具彈性的審查管道。

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