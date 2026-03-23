台綜院：AI需求支撐 2月半導體用電再現雙位數成長

台綜院公佈2月份台灣EPI電力景氣指數，累計1至2月全國產業用電量年增1.31％。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（23）日發佈2026年2月份台灣EPI電力景氣指數。適逢農曆春節假期，工作日數減少，致全國產業高壓以上用電量較去年同期下滑2.46％，累計1至2月全國產業用電量仍年增1.31％，顯示整體產業動能仍穩健成長。

在AI、5G與高效能運算需求持續爆發帶動下，半導體產業表現格外亮眼，2月半導體用電再現雙位數成長，累計1-2月則成長8.9％，不僅成長力道強勁，亦具高度指標意義，成為引領產業景氣走向的主要力量。

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相較之下，傳統產業受國際終端需求疲軟影響，用電表現相對疲弱，整體產業電力景氣燈號能維持熱絡的紅燈。台電高壓以上用電方面，累計1至2月整體產業用電量較去年同期成長0.88％；其中，製造業用電量成長0.27％；服務業用電量成長3.53％。

隨著AI、高效能運算及雲端服務等關鍵技術加速發展，各國積極布局算力基礎建設與AI主權，推動全球投資動能升溫；我國憑藉半導體與資通訊產業在國際供應鏈中的關鍵地位，持續承接此波結構性需求紅利，成為支撐經濟成長的重要引擎。

儘管地緣政治與美國貿易政策不確定性持續干擾全球經貿環境，AI與高效能運算應用需求仍強勁，在各國加速擴建相關基礎設施帶動下，我國半導體供應鏈訂單持續暢旺，推升相關產業用電需求。

排除春節落點差異影響，以累計1至2月用電量觀察，傳統產業景氣僅緩步回升，用電仍呈負成長；相對而言，半導體與電子產業受訂單暢旺帶動，用電需求持續強勁，累計1至2月維持約一成的高成長幅度，成為撐起整體經濟表現的關鍵力量。

整體而言，全球AI熱潮延續與半導體需求支撐下，國內經濟動能持續穩健，台綜院預測2026年1至2月相對去年同期經濟成長率達10.8%，延續高成長態勢。

綜合觀察，在排除農曆春節落點差異影響後，以累計1至2月表現來看，傳統產業用電與生產動能仍處調整階段；惟AI相關需求持續強勁，帶動半導體產業維持近雙位數用電高成長，並成為支撐國內經濟表現的關鍵核心，使整體產業景氣維持韌性。

然而，進入3月以來，中東戰事升溫，推升國際油價並加劇全球供應鏈不確定性，恐透過能源成本上升、運輸與原物料價格波動，以及終端需求轉趨保守等管道，對我國能源供應及產業發展造成壓力。儘管短期內AI相關需求仍具支撐力，帶動半導體與資通訊產業維持擴張態勢，但在外部風險升高下，後續景氣走勢仍需持續關注國際情勢變化對產業鏈與投資動能的影響。

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